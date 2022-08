Rafako oskarża Tauron o "bezprawne działania"

Przyczyna problemów w Elektrowni Jaworzno wynika ze złej jakości węgla - powiedział na konferencji prasowej Radosław Domagalski-Łabędzki, prezes wykonawcy problematycznego bloku, firmy Rafako. Tuż przed konferencją Tauron poinformował, że nowy blok Elektrowni Jaworzno, o który spierają się obie spółki, został naprawiony.

Trwa publiczna dyskusja między Tauron Polska Energia a Rafako na temat nowego bloku Elektrowni Jaworzno.

Tauron informuje o naprawie przez wykonawcę zastępczego niedziałającego od kilku tygodni bloku.

Rafako punktuje Tauron i tłumaczy ostatnią awarię w jaworznickiej elektrowni złą jakością węgla.

We wtorek, 30 sierpnia, Rafako, wykonawca nowego bloku w Elektrowni Jaworzno, zorganizował konferencję prasową, poświęconą sprawie awarii tego bloku.

- To, co się dzieje w ostatnich dniach, to próba ucieczki od tego, co się dzieje w elektrowni Jaworzno - powiedział na konferencji prasowej prezes Rafako Radosław Domagalski-Łabędzki. Jak dodał, koncern Tauron Polska Energia, unika zbadania próbek węgla.

- Uważamy, że te działania są bezprawne, czyli niekontraktowe - dodał podczas konferencji.

Jak tłumaczył, odpowiedniego węgla dla bloku 910 w Jaworznie nie było i nie ma, dlatego używany jest niewłaściwy - węgiel koksujący. Tymczasem odpowiedni węgiel dla Jaworzna jest w kopalni Sobieski, która stoi.

Odpowiedniego węgla dla bloku 910 w #Jaworzno nie było i nie ma, dlatego używany jest niewłaściwy - węgiel koksujący, tymczasem odpowiedni węgiel dla Jaworzna jest w kopalni Sobieski, która stoi, mówi prezes @spolka_RAFAKO @wnppl pic.twitter.com/ngVasr7HPG — Joanna Kędzierska (@joakedzierska) August 30, 2022

Zdaniem Rafako, spalany w nowym bloku w Jaworznie węgiel pochodzi z kopalni Brzeszcze i z importu. Jak tłumaczą przedstawiciele firmy, ten gatunek surowca nie nadaje się do spalania w tym bloku i go niszczy.

- Laboratorium Taurona nie bada topliwości węgla, która powinna następować w temperaturze 1200 C, a ten spalany przez Tauron topi się w temp 900 C, co powoduje, że węgiel się zlepia - mówił prezes Rafako, prezentując na konferencji próbki.

Laboratorium @TauronPE nie bada topliwości węgla, która powinna następować w temperaturze 1200 C, a ten spalany przez #Tauron topi się w temp 900 C, co powoduje, że węgiel się zlepia, co wygląda jak na zdjęciu, podał prezes @spolka_RAFAKO @wnppl pic.twitter.com/31f5hU1sk3 — Joanna Kędzierska (@joakedzierska) August 30, 2022

Pod adresem władz energetycznego koncernu padły konkretne zarzuty.

- Nie mam możliwości rozmowy na temat Jaworzna z prezesem Taurona, bo prezes nie chce ze mną rozmawiać - powiedział podczas konferencji Domagalski-Łabędzki.

Na długiej liście zarzutów wobec Taurona Rafako punktuje wszystkie sporne kwestie ws. sytuacji w bloku w Jaworznie, który od kilku tygodni nie pracował.

Zdaniem przedstawicieli Rafako, to jakość spalanego przez Tauron węgla w Jaworznie w lipcu spowodowała uszkodzenia konstrukcji młynów.

Prezes Rafako mówił, że Tauron może spalać węgiel dotychczasowej, niskiej jakości, z tym, że blok w Jaworznie nie będzie wytwarzał mocy kontraktowej, a kocioł będzie się psuł i będą tworzyć się spieki,. Lepiej wyłączyć blok i poczekać aż dotrze węgiel kontraktowy.

To zestawienie pokazuje jak wygląda przekroczenie norm przez węgiel dostarczony przez @TauronPE do #Jaworzono, kluczowe jest przekroczenie norm chloru, jego zbyt wysokie stężenie powoduje, że kocioł szlakuje się od środka, mówi prezes @spolka_RAFAKO pic.twitter.com/g9na6E0bZK — Joanna Kędzierska (@joakedzierska) August 30, 2022

Historia awarii bloku w Jaworznie

Przypomnijmy, że w ostatnich tygodniach blok w Jaworznie nie pracował. Jednostka została czasowo odstawiona 6 sierpnia br. w związku z koniecznością przeprowadzenia pełnego procesu oczyszczenia kotła oraz odżużlacza.

Postój miał potrwać - według wcześniejszych informacji Taurona - do 29 sierpnia. W tym czasie wykonawca, Rafako, miał prowadzić prace mające na celu usunięcie wad powstałych w leju kotła. Później Tauron zdecydował o wprowadzeniu wykonawcy zastępczego.

Decyzję tę oprotestowało Rafako - zdaniem przedstawicieli tej spółki, opóźnienie kontraktu na blok wynika ze złej jakości węgla dostarczanego przez Tauron. Rafako domaga się przebadania paliwa przez niezależnych ekspertów.

Elektrownia Jaworzno naprawiona

Na kilka minut przed konferencją prasową Rafako Tauron poinformował o zakończeniu naprawy w jaworznickim bloku.

- Naprawa leja kotła została dokończona przez wykonawcę zastępczego. Urząd Dozoru Technicznego potwierdził, że prace zostały wykonane zgodnie z zatwierdzoną technologią i w odpowiednim zakresie. Decyzja o wyborze tzw. wykonawstwa zastępczego miała na celu, jak najszybsze uruchomienie jednostki. Działania te mieszczą się w zakresie realizacji naszych uprawnień kontraktowych - poinformowała we wtorek Patrycja Hamera, rzeczniczka zawiadującej blokiem spółki Nowe Jaworzno Grupa Tauron (NJGT).

Zgodnie z informacjami firmy, do końca tygodnia blok ma być zsynchronizowany z siecią i będzie do dyspozycji Polskich Sieci Elektroenergetycznych.

Czytaj więcej: Elektrownia Jaworzno naprawiona. Spór Taurona z Rafako trwa

