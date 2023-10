Rafako planuje ogłosić upadłość. Kurs spółki zanurkował

Raciborska spółka Rafako poinformowała o przystąpieniu do sporządzenia wniosku o ogłoszenie upadłości. Nie jest to jednak tożsame z ogłoszeniem upadłości i nie oznacza, że istnieje pewność, iż do niej dojdzie. Pierwszą reakcją jest znaczny spadek kursu akcji spółki.

Przypomnijmy, że ostatnio Rafako boryka się z poważnymi problemami finansowymi i nie jest nawet pewne, czy ma środki na wypłatę pensji.

Podobnie nie wiadomo, czy Rafako dostało lub dostanie pożyczkę pomostową w wysokości 15 mln złotych, której udzielenie zadeklarował mniejszościowy akcjonariusz Rafako – Polski Fundusz Rozwoju.

Pożyczka miała pomóc przetrwać raciborskiej spółce do czasu znalezienia nowego inwestora, którego poszukiwania na razie nie przyniosły sukcesu.

Ogłoszenie przystąpienia do sporządzenia wniosku o upadłość może być jednak również polityczną grą, na co już zdecydowało się w przeszłości Rafako za prezesury Radosława Domagalskiego-Łabędzkiego po to, by doprowadzić do porozumienia z Tauronem Wytwarzanie, z którym spółka popadła w konflikt o awaryjność słynnego już bloku węglowego 910 MW w Elektrowni Nowe Jaworzno.

Premier Morawiecki obiecał, że Rafako przetrwa, jednak teraz jego los jest pod znakiem zapytania

Konflikt zakończył się ugodą, a od procedury upadłościowej odstąpiono. Przypomnijmy, że tuż przed wyborami rada nadzorcza na skutek żądania PFR odwołała ze stanowiska prezesa związanego z Platformą Obywatelską Macieja Stańczuka, sugerując, że może on ogłosić upadłość Rafako, co mogłoby wpłynąć negatywnie na wynik wyborczy Prawa i Sprawiedliwości. Kilka dni przed wyborami premier Mateusz Morawiecki zapewniał, że Rafako zostało uratowane i tak długo jak będzie rządzić PiS, nie upadnie.

Teraz jednak nowy zarząd kierowany Dawida Jaworskiego, a desygnowany przez PFR oświadcza, że może złożyć wniosek o upadłość, a nastąpiło to po przegranych przez PiS wyborach.

Rafako opublikowało listę siedmiu warunków, które mają ostatecznie zdecydować, czy spółka ogłosi, czy też nie ogłosi upadłości.

Siedem warunków Rafako - to one mają zdecydować o upadłości spółki

Pierwszym jest odroczenie terminów spłat wierzytelności przez wierzycieli Rafako, drugim