Rafako pożyczy 100 milionów złotych od Skarbu Państwa

Rafako otrzymało od Agencji Rozwoju Przemysłu cenę emisyjną za obligacje, która opiewa 100 milionów złotych. Jedynym nabywcą obligacji będzie Skarb Państwa.

Zarząd Rafako poinformował, że 28 grudnia 2022 roku otrzymał od Agencji Rozwoju Przemysłu "działającej w imieniu i na rzecz ministra właściwego do spraw gospodarki, w wykonaniu Decyzji i Umowy Wykonawczej, cenę emisyjną za Obligacje tj. kwotę 100 milionów złotych".

Rafako o emisji obligacji ma poinformować w odrębnym raporcie.

Obligacje mają dać firmie środki na restrukturyzację. Rafako wyemituje w sumie 100 obligacji i wartości 1 mln zł każda. Emisja ma nastąpić w trzech seriach – dwóch po 33 i jednej obejmującej 34 obligacje. Wykup kolejnych emisji został przewidziany na koniec grudnia w latach 2028, 2029 i 2030.

„Emisja Obligacji jest emisją prywatną (skierowaną do jednego podmiotu) - pierwszym obligatariuszem będzie Skarb Państwa - Minister Rozwoju i Technologii” - czytamy w komunikacie Rafako (pisownia oryginalna).

Zabezpieczeniami obligacji są m.in. zastawy rejestrowe z najwyższym pierwszeństwem zaspokojenia na rzecz obligatariusza na prawach ochronnych do znaków towarowych "Rafako" do najwyższej sumy zabezpieczenia wynoszącej 150 milionów złotych, zastawy cywilne ustanowione na prawach ochronnych do znaków towarowych, a także weksel własny in blanco wraz z deklaracją wekslową, uprawniającą obligatariusza do wypełnienia weksla kwotą nie wyższą niż 150 mln zł.

Zobacz tereny inwestycyjne na sprzedaż na PropertyStock.pl