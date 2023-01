Rafako przedłuży gwarancję dla bloku w Jaworznie

Do 10 marca br. będzie obowiązywała gwarancja tzw. należytego wykonania bloku energetycznego w Jaworznie - wynika z wtorkowego komunikatu Rafako. Dotychczasowy termin gwarancji upływał we wtorek.

"Zarząd RAFAKO S.A. z siedzibą w Raciborzu ("Emitent"), podaje do wiadomości publicznej, iż w dniu 24 stycznia 2023 roku, doszło do przedłużenia do dnia 10 marca 2023 roku okresu obowiązywania gwarancji należytego wykonania w zakresie realizacji Kontraktu numer 2013/0928/Ri na "Budowę nowych mocy w technologiach węglowych w TAURON Wytwarzanie S.A. - Budowę bloku energetycznego o mocy 910 MW na parametry nadkrytyczne w Elektrowni Jaworzno III - Elektrownia II - w zakresie: kocioł parowy, turbozespół, budynek główny, część elektryczna i AKPiA bloku" ("Kontrakt") wiążącego Emitenta i Mostostal Warszawa S.A. z siedzibą w Warszawie jako wykonawcę oraz TAURON Wytwarzanie S.A. z siedzibą w Jaworznie ("TAURON Wytwarzanie") jako zamawiającego, a także do przedłożenia TAURON Wytwarzanie dokumentów potwierdzających przedłużenie okresu obowiązywania gwarancji należytego wykonania w zakresie realizacji Kontraktu" - podało Rafako.

Zarząd wyjaśnił, "iż przed przedłużeniem, o którym mowa powyżej, okres obowiązywania gwarancji należytego wykonania w zakresie realizacji Kontraktu upływał 14 lutego 2023 roku".

Jednocześnie zarząd dodał, że łączna kwota gwarancji należytego wykonania w zakresie realizacji Kontraktu nie uległa zmianie i wynosi 549.820.561,76 zł (pięćset czterdzieści dziewięć milionów osiemset dwadzieścia tysięcy pięćset sześćdziesiąt jeden złotych i 76/100.

