Rafako: sąd zatwierdził układ, kurs mocno w górę

Sąd Rejonowy w Gliwicach zatwierdził układ w ramach uproszczonego postępowania restrukturyzacyjnego Rafako - poinformowała spółka w komunikacie. Postanowienie jest nieprawomocne. W środę na GPW kurs spółki mocno zwyżkował.

Szansa na wyjście na prostą

Grupa VI to wierzyciele posiadający wierzytelności wyłącznie odsetkowe, które wskutek wygaśnięcia zobowiązania głównego skutkiem jego zaspokojenia przed dniem układowym, uległy przekształceniu w roszczenie główne. W ich przypadku spłata dotyczy jedynie 7 proc. wierzytelności głównej, płatna w 20 równych ratach, płatnych co 3 miesiące, przy czym płatność pierwszej raty nastąpi w pierwszym pełnym miesiącu kalendarzowym następującym po upływie 12 miesięcy od dnia stwierdzenia prawomocności postanowienia o zatwierdzeniu układu.Ostatnią grupę stanowią wierzyciele będący podmiotami pozostającymi z dłużnikiem w stosunkach bliskości – dostaną 6 proc. wierzytelności głównej, płatna w 20 równych ratach, płatnych co 3 miesiące, podobnie jak w poprzedniej grupie pierwsza rata ma być spłacona 12 miesięcy od stwierdzenia prawomocności układu.Akceptacja układu oznaczałaby jaśniejszą perspektywę dla przeżywającej trudne miesiące spółki. W grudniu 2019 roku PBG, główny akcjonariusz (i dłużnik) Rafako złożył wniosek o otwarcie postępowania sanacyjnego oraz jednoczesne uchylenie układu zawartego z wierzycielami w 2015 roku.