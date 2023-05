Rafako szykuje się do zwolnień grupowych. Trwa impas inwestorski

Zarząd Rafako 15 maja 2023 roku podjął decyzję o uruchomieniu formalnej procedury zwolnień grupowych. Liczba pracowników objętych redukcją będzie znana po zakończeniu konsultacji ze związkami zawodowymi.

Po tym, jak fiaskiem zakończyły się trwające ponad rok rozmowy dotyczące przejęcia Rafako przez spółkę MS Galleon, należącą do najbogatszego Polaka Michała Sołowowa, raciborska firma szuka alternatywnego inwestora.

Najwyraźniej nie widać przełamania impasu tzw. procesu inwestorskiego, bo zarząd Rafako podjął decyzję o uruchomieniu zwolnień grupowych.

Liczba objętych redukcją zatrudnienia pracowników, jak również koszty i oszczędności z niej wynikające, będą znane po zakończeniu wymaganych konsultacji ze związkami zawodowymi.

Zarząd Rafako w restrukturyzacji podał, że 15 maja 2023 roku podjął decyzję o uruchomieniu formalnej procedury zwolnień grupowych w rozumieniu ustawy z dnia 13 marca 2003 roku o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników.

Spółka podała, że decyzja zarządu Rafako "jest motywowana pogorszeniem perspektywy ekonomicznej" spółki, a związanej z impasem tzw. procesu inwestorskiego Rafako z udziałem MS Galleon, co skutkuje koniecznością dostosowania poziomu i kosztów zatrudnienia do obecnej sytuacji finansowej i rynkowej Rafako.

W ocenie zarządu Rafako, jak podano w komunikacie, wstrzymywanie redukcji zatrudnienia w Rafako doprowadzi do pogorszenia sytuacji firmy.

Rafako podało, że o decyzji zarządu spółki i o zamiarze przeprowadzenia zwolnień grupowych powiadomiono na piśmie zakładowe organizacje związkowe działające w Rafako .

- Liczba objętych redukcją zatrudnienia pracowników, jak również koszty i oszczędności z niej wynikające, będą znane po zakończeniu wymaganych (…) konsultacji z zakładowymi organizacjami związkowymi działającymi u emitenta (tj. Rafako – red.) - czytamy w w komunikacie.

Rafako bezskutecznie szuka inwestora, skutkiem redukcja zatrudnienia

Przypomnijmy, że Rafako szuka nerwowo alternatywnego scenariusza dla siebie po tym, jak należąca do najbogatszego Polaka Michała Sołowowa spółka MS Galleon wycofała się z planu zainwestowania w firmę. Trwające ponad rok rozmowy dotyczące przejęcia firmy Rafako przez spółkę MS Galleon zakończyły się fiaskiem 30 kwietnia.

W obliczu takiego scenariusza zarząd Rafako podjął decyzję, że na własną rękę będzie poszukiwał inwestora dla spółki.

Teraz impas tzw. procesu inwestorskiego skłonił zarząd Rafako do podjęcia kroków w kierunku redukcji ztrudnienia.

Na koniec 2022 roku zgodnie z raportem rocznym zatrudnienie w Rafako wynosiło 824 pracowników, w tym na produkcji 388 wobec 894 na koniec 2021 roku, w tym 419 na produkcji. Na koniec 2022 roku w porównaniu do końca 2021 udział pracowników w wieku do 40 lat zmniejszył się do 18,4 proc. z 19,9 proc. , w wieku od 41 do 50 lat wzrósł z 25,7 proc. do 26,1 proc., a w wieku powyżej 50 lat zwiększył się z 54,4 proc. do 55,5 proc.

Sytuacja finansowa Rafako jest trudna. Firma miała dużą stratę za 2022 rok

Rafako odnotowało prawie 52 mln zł skonsolidowanej straty netto z działalności kontynuowanej przy 391 mln zł przychodów w 2022 roku. Spółka utworzyła także rezerwę o wartości 15 mln euro.

W ujęciu jednostkowym strata netto z działalności kontynuowanej Rafako w 2022 roku wyniosła 48,4 mln zł, przy 265,4 mln zł przychodów.

Rafako poinformowało o utworzeniu rezerwy w wysokości 15 mln euro z tytułu roszczeń UAB Vilniaus Kogeneracine Jegaine związanych z umową na "Budowę bloku kogeneracyjnego opalanego biopaliwem, składającego się z kotłów ze złożem fluidalnym, instalacji składowania i podawania biopaliwa oraz systemu oczyszczania spalin" w ramach budowy nowej elektrociepłowni w Wilnie.

Spółka zastrzegła, że to właśnie korekta wyceny "Kontraktu Wilno" związana z utworzeniem wspomnianej rezerwy miała największy ujemny wpływ na wynik finansowy za czwarty kwartał i cały rok 2022.

Kilka tygodni temu w akcjonariacie Rafako pojawiła się spółka Eko-Okna z okolic Raciborza, która obecnie posiada 10,13 proc. akcji Rafako. Spory pakiet, 7,84 proc. akcji Rafako, posiada także PFR TFI.

