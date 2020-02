Rafako tłumaczy, skąd dodatkowe opóźnienie na finiszu budowy bloku 910 MW w Jaworznie

Nowy blok na węgiel kamienny o mocy 910 MW w Elektrowni Jaworzno III nie został przekazany do eksploatacji w umownym terminie, czyli 31 stycznia 2020 r. Ma to nastąpić do 15 lutego. Tymczasem Rafako, generalny wykonawca inwestycji dla Taurona, poinformował o przyczynach tego poślizgu.

We wtorek Rafako podało, że do 4 lutego inwestor powinien zakończyć testy i prace techniczne umożliwiające odbiór bloku.

Spółka dodała, że niezależne od niej przedłużenie terminu oddania bloku do eksploatacji związane jest z nadmiarem mocy w krajowej sieci energetycznej, w efekcie którego - na polecenie Okręgowej Dyspozycji Mocy - ograniczono oraz wyłączono dostęp dla bloku do sieci.

Ograniczenie oraz wyłączenie dostępu do sieci spowodowało znaczące zaburzenie harmonogramu związanego z dochodzeniem do parametrów umożliwiających przejęcie bloku do eksploatacji przez zamawiającego - wskazało Rafako.