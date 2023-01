Rafako twierdzi, że mediacje z Tauronem nie zostały zerwane

Mediacje z Tauronem w sporze wokół bloku 910 MW w Elektrowni Jaworzno III nie zostały zerwane - poinformowała spółka Rafako. Zapowiedziała jednocześnie złożenie propozycji ostatniej szansy. Wcześniej Tauron ogłosił, że Rafako mediacje zerwało.

"Mediacje nie zostały zerwane. Tauron kolejny raz kłamie. Ustalenia z mediatorami są takie, że Rafako złoży jutro Tauronowi propozycje ostatniej szansy" - brzmi opublikowany 16 stycznia wieczorem wpis Rafako na Twitterze.

Wcześniej Tauron poinformował, że Rafako zerwało mediacje przed Sądem Polubownym przy Prokuratorii Generalnej RP. Energetyczny koncern zadeklarował też otwartość na dalsze negocjacje.

Spółki od wielu miesięcy spierają się w związku z problemami w działaniu bloku 910 MW w Jaworznie, którego Rafako było generalnym wykonawcą.

W środę Tauron Wytwarzanie wezwało Rafako do zapłaty ponad 1,3 mld zł tytułem kar umownych i odszkodowań za usterki i wady bloku. Rafako w odpowiedzi zapowiedziało złożenie wniosku o upadłość, a następnie wystąpiło do Taurona z roszczeniami na łączną kwotę ok. 1,4 mld zł. Obie spółki uznają roszczenia drugiej strony za bezzasadne.

Wybudowany kosztem ponad 6 mld zł blok 910 MW uruchomiono z opóźnieniem w listopadzie 2020 r. W czerwcu 2021 r. został wyłączony z powodu usterek, naprawianych od tego czasu przez wykonawców z konsorcjum Rafako-Mostostal Warszawa. Ponownie jednostkę uruchomiono - również z opóźnieniem wobec pierwotnych planów - w końcu kwietnia 2022 r. Potem blok był czasowo wyłączany jeszcze dwukrotnie. Według Rafako powodem awarii była nieodpowiednia jakość węgla dostarczanego przez Tauron. Według Taurona - przyczynami są liczne wady i usterki bloku.

Z Dariuszem Blocherem z Budimeksu o inwestycjach w offshore, potencjale farm wiatrowych na lądzie oraz o inwestycjach na kolei

Zobacz tereny inwestycyjne na sprzedaż na PropertyStock.pl