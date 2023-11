Rafako ucieka spod noża. Wierzyciele na razie wstrzymają egzekucję

W piątek, 3 listopada, doszło do podpisania porozumienia pomiędzy Rafako, spółką zależną oraz gwarantami w przedmiocie czasowego powstrzymania się przez nich od podejmowania czynności zmierzających do zaspokojenia wierzytelności - czytamy w komunikacie raciborskiej spółki.

Zgodnie z porozumieniem, o którym poinformowało 3 listopada w komunikacie Rafako, gwaranci zobowiązali się wobec spółki zależnej oraz Rafako do powstrzymania się do dnia 15 grudnia 2023 roku od podejmowania czynności zmierzających do zaspokojenia, w tym w szczególności w drodze postępowania egzekucyjnego, wierzytelności im przysługujących.

Głośny spór wokół budowy bloku na węgiel kamienny 910 MW w Elektrowni Jaworzno III

Chodzi o głośny spór wokół budowy bloku na węgiel kamienny 910 MW w Elektrowni Jaworzno III, który zakończył się na mocy porozumienia, zgodnie z którym Tauron Wytwarzanie otrzymał od Rafako 240 mln zł, o czym pisaliśmy w WNP.PL.

Gwarancje należytego wykonania kontraktu na budowę bloku 910 MW w Jaworznie – związane z wypłatą kwoty żądania wystawili: PKO Bank Polski, Powszechny Zakład Ubezpieczeń (PZU), mBank oraz Bank Gospodarstwa Krajowego (BGK).

Powyższe zobowiązanie gwarantów, o którym informuje Rafako w komunikacie z 3 listopada, wygaśnie, jeżeli m.in. nie dojdzie do 30 listopada do zawarcia umowy sprzedaży akcji Rafako pomiędzy PBG, czyli główny akcjonariuszem raciborskiej spółki, oraz PG Energy Capital Management, o której spółka wspominała w poprzednich komunikatach.

Na 14 listopada zaplanowano nadzwyczajne walne zgromadzenie akcjonariuszy Rafako

Przypomnijmy, że PBG poinformował 2 listopada, że jest gotowy poprzeć kompleksowe warunki restrukturyzacji raciborskiej spółki. Do ich spełnienia nadal jednak sporo brakuje, dlatego los Rafako stoi pod znakiem zapytania, zapewne do 14 listopada, na kiedy to zwołano nadzwyczajne walne zgromadzenie akcjonariuszy.

PBG otrzymało ofertę nabycia posiadanych przez spółkę 7 665 999 akcji Rafako oraz 34 800 001 akcji tej spółki posiadanych przez Multaros Trading Company, zależną od PBG. Ofertę złożyła firma PG Energy.

Zgodnie z założeniami, cena każdej akcji będzie stanowiła sumę 0,22 zł za każdą akcję oraz 80 proc. średniej ważonej ceny rynkowej akcji Rafako za okres trzech miesięcy bezpośrednio poprzedzających pierwszą rocznicę dokonania przez PBG oraz Multaros sprzedaży pakietu akcji Rafako na rzecz inwestora, w każdym jednak przypadku nie mniej niż 0,23 zł i nie więcej niż 0,58 zł.

Przypomnijmy, że Rafako znajduje się obecnie na granicy upadłości, o czym pisaliśmy już wielokrotnie w WNP.PL.

Rafako to spółka budowlana świadcząca usługi dla sektora energetycznego. Budowała m.in. blok 910 MW w Elektrowni Nowe Jaworzno.