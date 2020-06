Rafako ugasiło pożar. Teraz czas na odbudowę

Choć Rafako uzgodniło z Tauronem kluczowe kwestie dotyczące kontynuacji budowy bloku energetycznego w Jaworznie, to nie oznacza to jeszcze końca wzajemnych rozliczeń. Do końca czerwca spółka z Raciborza chce natomiast rozstrzygnąć kwestię dalszego finansowania działalności oraz tematu sprzedaży do Agencji Rozwoju Przemysłu projektu E-busa, dotyczącego produkcji autobusu elektrycznego.

Obserwujemy notowania giełdowe Rafako, które w ciągu ostatniego miesiąca mocno odbiły. Zakładamy, że rynek w podobny sposób jak my postrzega moment, w którym znajduje się spółka - powiedziała Agnieszka Wasilewska-Semail, p.o. prezes spółki, w rozmowie z portalem WNP.PL

Z jednej strony wpływ odpisów na wyniki finansowe jest dla nas dużym wyzwaniem. Jednak z drugiej strony potencjalne zmiany w naszym akcjonariacie oraz postęp w takich tematach jak Jaworzno wskazują, że jesteśmy na kursie wznoszącym - dodała.

W wywiadzie odniosła się także m.in. do kwestii związanych z realizacją pozostałych kontraktów, a także do perspektyw dotyczących nowych zleceń, optymalizacji kosztowej, zatrudnienia oraz finansowania działalności Rafako.