Rafako wróciło do punktu wyjścia w sprawie nowego inwestora

Rafako odstąpiło od wstępnych warunków umowy z Polimeksem Mostostal i Funduszem Inwestycji Polskich Przedsiębiorców. Dalsze rozmowy spółka chce prowadzić tylko z funduszem. Zdaniem prezesa spółki umowa z Polimeksem i FIPP miała doprowadzić do zakończenia prac na bloku w Jaworznie, a następnie do upadku Rafako.

Oświadczenie spółki odnotował Polimex Mostostal, który nie chce komentować podjętych przez Rafako działań. W komunikacie giełdowym podano, że spółka otrzymała pismo o odstąpieniu przez raciborską spółkę od zawartych w dniu 12 listopada 2021 roku Wstępnych warunków umowy inwestycyjnej dotyczącej Rafako oraz odstąpieniu od procedowania listu intencyjnego w jego obecnym brzmieniu i układzie podmiotowym. Jak podaje Polimex Mostostal, Rafako nie było stroną listu intencyjnego, jednak przewidywano współpracę tego podmiotu m.in. w związku z możliwym przeprowadzeniem badania due dilligence.Portale regionalne informację o wypowiedzeniu umowy tytułowały niekończącym się serialem dotyczącym naprawy bloku w Jaworznie. Jest to o tyle zasadne, że sam blok 910MW w Elektrowni Jaworzno III uruchomiono z opóźnieniem w listopadzie 2020 roku, a niedługo potem został wyłączony.Pracując z pełną mocą blok w Jaworznie będzie mógł wytwarzać około 6,5 terawatogodzin energii elektrycznej rocznie, zużywając nawet 2,5 mln ton węgla. Docelowo blok w Jaworznie osiągnie minimum techniczne na poziomie 37 proc.Jednak w czerwcu 2021 roku został wyłączony z powodu usterek, pierwsze założenia mówiły o naprawie bloku w lutym 2022 r.Dopiero we wrześniu 2021 roku przedstawiono nowy harmonogram – ponowna synchronizacja bloku miała nastąpić do 29 kwietnia 2022 roku, a termin zakończenia procesu przejściowego miał potrwać do 30 października 2022 roku.Pisaliśmy wówczas na łamach WNP, że spółka z Grupy Tauron zobowiązała się, że nie naliczy kar umownych sprzed daty zawarcia ugody i nie będzie dochodzić tego roszczenia w przyszłości - pod warunkiem "zakończenia procesu inwestorskiego, polegającego na skutecznym i bezwarunkowym przejęciu kontroli nad pakietem akcji Rafako SA, należącym obecnie pośrednio i bezpośrednio do PBG SA w restrukturyzacji, przez innego inwestora oraz prawidłowego wykonania przez konsorcjum wszystkich obowiązków przewidzianych w umowie do realizacji do 30 października 2022 r.". - zakończenie okresu przejściowego ma być potwierdzone specjalnym protokołem do połowy listopada 2022 roku.Przerwanie procesu inwestorskiego spowoduje prawdopodobnie kolejne przesunięcia związane z uruchomieniem bloku w Jaworznie.