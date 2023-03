Rafako wychodzi na prostą. W perspektywie nowy inwestor i budowa SMR-ów

Rafako jest coraz bliżej porozumienia z Tauronem i zapewne już wkrótce do spółki wejdzie nowy inwestor: Michał Sołowow. Prezes Rafako Radosław Domagalski-Łabędzki mówi w rozmowie z WNP.PL o procesie inwestycyjnym i planach spółki.

Rafako i Tauron przedłużyły mediacje do 22 marca, kiedy to ma dojść między nimi do ostatecznego porozumienia.

Obydwie spółki toczą od miesięcy spór o awaryjność bloku 910 MW w Elektrowni Nowe Jaworzno, którego właścicielem jest Tauron, a wykonawcą Rafako.

Jeśli Rafako i Tauron ostatecznie zawrą ugodę, to do 17 kwietnia ma zakończyć się proces inwestycyjny i pakiet kontrolny akcji przejmie spółka MS Galleon Michała Sołowowa.

Co dalej z ugodą z Tauronem bo na razie mediacje się przedłużają?

- Mediacje się przedłużają, bo jest to bardzo trudny i skomplikowany proces. Rozmawiamy o rozliczeniu inwestycji wartej ponad 6 miliardów złotych, ale jesteśmy optymistami i mamy nadzieję, że jest to już ostatnie przedłużenie terminu, na który się umówiliśmy. Jest to bardzo trudny technicznie i biznesowo proces, który musi rozliczyć tę inwestycję. Wiemy, że Tauron prowadził pomiary parametrów kontraktowych na tym bloku. Analiza i weryfikacja ich wyników musi chwilę potrwać.

Z tego co udało nam się dowiedzieć, testy wykazały, że blok działa prawidłowo?

- Nie mamy oficjalnych informacji w tej kwestii.

Czy w marcu dojdzie do ostatecznego podpisania ugody z Tauronem?

- Taką mamy nadzieję.

Zakładając, że wszystko pójdzie zgodnie z planem, co dalej z procesem inwestycyjnym w Rafako? 5 marca został podpisany aneks umowy warunkowej sprzedaży akcji spółki pomiędzy PBG (akcjonariusz większościowy) a MS Galleon, należącym do Michała Sołowowa. Sołowow przejmie spółkę?

- MS Galleon ma wyłączność na nabycie akcji należących do PBG. Ta wyłączność obowiązuje do końca kwietnia i zarząd Rafako liczy na to, że uda nam się ten proces inwestorski w tym terminie zakończyć. Mówimy tu już tylko o paru tygodniach. Umowa gwarantuje Galleonowi, że będzie akcjonariuszem większościowym. Nadzwyczajne walne zgromadzenie akcjonariuszy, które odbyło się w zeszłym roku, udzieliło zarówno Galleonowi, jak i PFR TFI (mniejszościowy akcjonariusz w Rafako - przyp. red.) warrantów, z których mogą skorzystać, oczywiście po realizacji procesu inwestorskiego.

Po przejęciu Rafako Sołowow będzie chciał wykorzystać możliwości spółki do budowy SMR-ów

Wiadomo już, jakie Michał Sołowow ma dalsze plany i pomysły na rozwój Rafako po przejęciu?

- Myślę, że bardzo szybko wrócimy do mainstreamu energetyki. Trudno mi sobie wyobrazić jakiś inny scenariusz. To jest bardzo dobra wiadomość dla wszystkich, również akcjonariuszy mniejszościowych. Spółka odzyskuje wiarygodność, ma nowe perspektywy. Nie jest tajemnicą, że nasz nowy inwestor jest zaangażowany w procesy związane z małą energetyką jądrową i pewnie Rafako będzie miało udział w tym projekcie jądrowym.

Czyli możliwe, że będziecie budować SMR-y, czyli małe przenośne, reaktory jądrowe?

- Jesteśmy spółką technologiczną, potrafimy projektować i budować całe bloki energetyczne, co udowodniliśmy wiele razy. Dlatego zakładam, że będziemy mieć bardzo istotny udział w przygotowaniu, planowaniu i wykonaniu inwestycji związanej z rozwojem SMR-ów.

To na razie jest przyszłość, ponieważ SMR-y tak szybko nie powstaną, a Rafako zapewne będzie potrzebować kapitału wcześniej, czy wobec tego Galleon ma dodatkowe plany związane z waszą działalnością?

- Mogę powiedzieć, co jest w planach zarządu Rafako. Chcemy rozwijać się w zakresie ciepłownictwa, a więc zamierzamy uczestniczyć w dużym projekcie budowy zakładu termicznego oczyszczania odpadów. Takich projektów powinno być w Polsce dość dużo. Przede wszystkim również zakładamy, że zmienią się w najbliższym czasie regulacje, które umożliwią także modernizację bloków węglowych klasy 200 plus, co jest niezbędne, żeby w ogóle utrzymać nasze moce oparte na energetyce węglowej. Zakładamy, że tu będziemy mieli znaczący udział w rynku.

Ostatnim wyzwaniem stojącym przed Rafako po ugodzie z Tauronem będzie jeszcze porozumienie z litewską spółką VKJ

A jeżeli chodzi o przyszłość akcjonariatu Rafako, wiemy, że w lutym właściciel spółki Eko-Okna Mateusz Kłoska skupił ponad 10 proc. waszych akcji, czy da się wykluczyć, że będzie chciał przejąć ich więcej?

- Ja nie znam planów tego inwestora, ale żadnej transakcji na akcjach Rafako nie traktujemy jako zagrożenia dla spółki. Cieszymy się, że Rafako odzyskuje wiarygodność i jest interesującym obiektem, jeżeli chodzi o inwestycje. Wielokrotnie powtarzaliśmy, że spółka potrzebuje stabilnego inwestora, który jest w stanie ją dokapitalizować i pomóc jej powrócić na rynek.

W tej chwili toczy się proces z przejęciem kontrolnego pakietu akcji. Po skorzystaniu z warrantów, daje to nowemu inwestorowi bezwzględny komfort wpływu na zarządzanie spółką. Proces inwestorski jest w tej chwili priorytetem, dlatego że mówimy tu o terminach dosłownie kilku tygodni. Jeżeli porozumienie z Tauronem zostanie osiągnięte, to pozostaje nam w zasadzie tylko jedno kluczowe wyzwanie do rozwiązania, czyli zawarcie porozumienia z litewską spółką VKJ, bo jest to cały czas istotne ryzyko, z którym zarząd musi sobie poradzić.

A na jakim etapie są rozmowy z Litwinami?

- Cały czas jesteśmy w kontakcie i rozmawiamy nad wypracowaniem rozwiązania, które będzie opłacalne dla obu stron.

A czy będziecie dalej zajmować się blokiem 910 MW w Jaworznie, jeżeli uda wam się porozumieć z Tauronem i przeprowadzić z sukcesem proces inwestycyjny, wówczas, gdy już wygasną gwarancje na utrzymanie bloku, zgodnie z umową z jego właścicielem?

- To jest przedmiotem rozmów z Tauronem, dopóki nie będzie oficjalnego komunikatu o zakończeniu tych rozmów trudno cokolwiek przesądzać.

A sądzi Pan, że 17 kwietnia to realna data, żeby zakończyć wszystkie problemy Rafako?

- Żywię taką głęboką nadzieję, bo wielokrotnie chcieliśmy ten proces zakończyć, a z różnych powodów nie dochodziło to do skutku. Liczę, że do końca marca wszystkie ryzyka dla spółki zostaną usunięte. Spółce jest to bardzo potrzebne, bo za długo jesteśmy poza rynkiem i wydaje się, że jeżeli nie stanie się nic nieprzewidzianego, to wówczas ten termin jest realny.

