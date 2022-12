Rafako wyemitowało obligacje, ale tylko dla Skarbu Państwa

Rafako otrzymało potwierdzenia rejestracji obligacji w Krajowym Depozycje Papierów Wartościowych, a więc emisji obligacji. Jedynym ich nabywcą będzie skarb państwa. Obligacje mają dać firmie środki na restrukturyzację.

Zarząd Rafako poinformował, że 30 grudnia 2022 „otrzymał od TRIGON potwierdzenia rejestracji Obligacji w Krajowym Depozycje Papierów Wartościowych, a więc emisji Obligacji w wykonaniu Decyzji i Umowy Wykonawczej”.

„Emisja Obligacji jest emisją prywatną (skierowaną do jednego podmiotu) - pierwszym obligatariuszem będzie Skarb Państwa - Minister Rozwoju i Technologii” - czytamy w komunikacie Rafako.

Wcześniej, 28 grudnia 2022 roku, Rafako otrzymało od Agencji Rozwoju Przemysłu „działającej w imieniu i na rzecz ministra właściwego do spraw gospodarki, w wykonaniu Decyzji i Umowy Wykonawczej, cenę emisyjną za Obligacje tj. kwotę 100 milionów złotych”.

Obligacje mają dać firmie środki na restrukturyzację. Rafako wyemituje w sumie 100 obligacji i wartości 1 mln zł każda. Emisja ma nastąpić w trzech seriach – dwóch po 33 i jednej obejmującej 34 obligacje. Wykup kolejnych emisji został przewidziany na koniec grudnia w latach 2028, 2029 i 2030.

Zabezpieczeniami obligacji, są m.in. zastawy rejestrowe z najwyższym pierwszeństwem zaspokojenia na rzecz obligatariusza na prawach ochronnych do znaków towarowych "Rafako" do najwyższej sumy zabezpieczenia wynoszącej 150 milionów złotych, zastawy cywilne ustanowione na prawach ochronnych do znaków towarowych, a także weksel własny in blanco wraz z deklaracją wekslową, uprawniającą obligatariusza do wypełnienia weksla kwotą nie wyższą niż 150 mln zł.

