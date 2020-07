Rafako z dużą stratą za 2019 rok. Aktualnym celem stabilizacja

Rafako w 2019 roku odnotowało przychody ze sprzedaży na poziomie 1,245 mld zł. Mimo to na koniec roku strata brutto ze sprzedaży wyniosła 287,3 mln zł. Ubiegły rok firma zamknęła z portfelem zamówień o wartości 2,559 mld zł. - Wyniki za 2019 rok niestety nie są satysfakcjonujące - skomentowała Agnieszka Wasilewska-Semail, prezes Rafako. - Największym wyzwaniem dla spółki i Grupy jest obecnie ustabilizowanie rentowności zarówno realizowanych jak i nowo pozyskiwanych projektów.

Nowe kontrakty

Na kursie wznoszącym

- Pogorszenie sytuacji finansowej głównego akcjonariusza miało negatywny wpływ na wyniki Grupy Rafako w 2019 r. w związku z koniecznością dokonania odpisów na należności od PBG, w tym obligacje, pożyczki, zaliczki i inne - wylicza Agnieszka Wasilewska-Semail.Prezes przypomniała również, że w maju akcjonariusze Rafako podjęli uchwałę w sprawie dalszego istnienia spółki. Było to konieczne, gdyż skumulowana strata firmy przewyższa jej kapitały.Czytaj więcej: Rafako ma istnieć dalej. Decyzja zapadła, znaki zapytania pozostają - W maju 2020 roku akcjonariusze jednogłośnie opowiedzieli się za kontynuowaniem działalności spółki. Odbieramy to jako wyraz zaufania dla zarządu a zarazem aprobatę działań, które podejmujemy dla uzdrowienia sytuacji w spółce - dodała prezes Rafako.Jednocześnie w roku 2019 Grupa pozyskała wiele nowych kontraktów, z których najważniejsze to: kontrakt na budowę bloku energetycznego opalanego gazem koksowniczym w JSW Koks SA Oddział KKZ - Koksownia Radlin o wartości 289 mln złotych czy kontrakt na wykonanie kompleksowej modernizacji Instalacji Odsiarczania Spalin na blokach nr 8-12 w PGE GiEK Oddział Elektrownia Bełchatów o wartości 244,9 mln złotych.W ramach realizacji zakładanej strategii od początku 2019 roku Grupa pozyskała nowe kontrakty o wartości 1,245 mld złotych, z czego 931 mln złotych w obszarze energetyki oraz 192 mln złotych w obszarze ropy naftowej i gazu ziemnego.- Pomimo obecnej wartości portfela zamówień, podejmujemy cały czas działania, mające na celu pozyskanie nowych kontraktów w obszarach, wskazanych w naszej strategii, w tym w szczególności w zakresie modernizacji energetyki i ciepłownictwa oraz w segmencie ropy i gazu. Interesują nas głównie projekty związane z konwersją źródeł węglowych na inne paliwa – przede wszystkim gaz, a także projekty związane ze spalaniem biomasy oraz przetwarzaniem odpadów komunalnych - poinformowała Agnieszka Wasilewska-Semail.W ramach projektu Bloki 200+, Rafako chce zdobyć referencje, dzięki którym będzie mógł modernizować bloki klasy 200+ tak w Polsce jak i w innych krajach, w których infrastruktura węglowa będzie musiała ulegać dostosowaniu do zmienności produkcji energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych.- Największym wyzwaniem dla spółki i Grupy jest obecnie ustabilizowanie rentowności zarówno realizowanych jak i nowo pozyskiwanych projektów. Dlatego konsekwentnie wprowadzamy zmiany zapoczątkowane w 2019 roku w obszarze contract management, których celem jest poprawa dyscypliny identyfikacji ryzyk projektowych oraz procesu ofertowania i realizacji kontraktów. W tej materii przewidujemy głębokie zmiany strukturalne, których celem będzie zapewnienie realizacji kontraktów w odpowiednim reżimie rentowności i płynności finansowej - zapowiedziała prezes.Przypomnijmy również, że pod koniec maja zarządca PBG poinformował o zamiarze sprzedaży 33-procentowego pakietu akcji w Rafako , który znajduje się posiadaniu restrukturyzowanej firmy. Pozyskanie nowego inwestora strategicznego może pomóc raciborskiej spółce w wyjściu na prostą. Obecnie drugim co do wielkości (blisko 10 proc.) akcjonariuszem firmy jest Polski Fundusz Rozwoju.- Jesteśmy aktywnym uczestnikiem procesu, o którym informował zarządca PBG. Do jego zakończenia potrzebny jest odpowiedni horyzont czasowy, związany z uporządkowaniem sytuacji finansowej Rafako, a także finalnym rozstrzygnięciem kluczowych tematów, czyli m.in. Jaworzna. Z pewnością potrzeba na to więcej niż 1-2 miesiące – oceniała w niedawnej rozmowie z portalem WNP.PL prezes Rafako Agnieszka Wasilewska-Semail. Rafako to polska spółka, dostarczająca specjalistyczne rozwiązania dla sektora energetycznego, ciepłownictwa oraz branży ropy i gazu w Polsce i za granicą. Bazując na ponad 70-letnim doświadczeniu i unikalnych kompetencjach, jest ona kluczowym dostawcą rozwiązań technologicznych związanych z wytwarzaniem energii i ochroną środowiska.Zobacz także: Rafako przedłuża negocjacje ws. sprzedaży spółki E-Bus