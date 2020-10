Rafako z potężną stratą i portfelem zleceń wartym 1,7 mld zł

Niespełna pół miliarda złotych przychodów oraz blisko 278 mln zł straty netto miała po pierwszym półroczu 2020 r. znajdująca się w restrukturyzacji grupa Rafako.

Jak podał zarząd, istotnym ryzykiem jest brak możliwości pozyskania finansowania zewnętrznego, głównie w postaci zabezpieczenia linii gwarancyjnych oraz ubezpieczeniowych związanych z ofertowaniem i pozyskiwaniem nowych zamówień. Z kolei kontynuowanie bieżących kontraktów uzależnione jest od dostępności niezbędnego kapitału obrotowego, co w świetle bieżącej sytuacji stanowi element niepewności.- Kolejną niepewnością jest brak sfinalizowanego porozumienia dotyczącego zakończenia realizacji kontraktu na budowę bloku energetycznego o mocy 910 MW oraz zapewnienia źródeł finansowania niezbędnych do zakończenia tego projektu. Na podstawie planów i założeń nowego modelu biznesowego spółka przygotowała szacunki testu na utratę wartości majątku trwałego jako podstawy utrzymania majątku ujętego w aktywach - podał zarząd.- Wnioski z przeprowadzonego testu są pozytywne z zastrzeżeniem ryzyka realizacji planów i założeń zgodnie z przewidywaniami. Plany i założenia spółki związane z założeniami modelu biznesowego uwzględniają możliwości rozliczenia aktywu podatku odroczonego do wysokości 24,1 mln zł. Do tej wysokości został utworzony odpowiedni odpis podatku odroczonego w księgach - dodał.Podał również, że aktyw podatku odroczonego prezentowany w bilansie na dzień 30 czerwca 2020 roku obarczony jest ryzykiem realizacji planów i założeń zgodnie z przewidywaniami.- Na dzień 30 czerwca 2020 roku zobowiązania spółki prezentowane w pasywach wynoszą 957,3 mln zł. Spółka jest w trakcie sporządzania spisu wierzycieli spółki w związku z trwającym postępowaniem restrukturyzacyjnym, w tym listy wierzytelności spornych. Istnieje potencjalne ryzyko zmian w związku z ewentualnymi ujawnieniami po dniu bilansowym - wskazano.- Działania restrukturyzacyjne planowane przez zarząd będą związane zatem z szeroko pojętymi aktywnościami polegającymi na uzdrowieniu portfela zamówień, ustabilizowaniu marży realizowanych kontraktów, obniżeniu kosztów działalności oraz kompleksowymi usprawnieniami organizacji w spółce. Obszary te zostały już zidentyfikowane oraz potencjał oszczędności w nich ulokowany - dodano.Podkreślono także, że szereg z tych czynności zostało już przedsięwziętych.- Podjęto natychmiastowe działania wstrzymania ofertowania w nierentownych segmentach oraz dokonano weryfikacji portfela bieżących kontraktów, na kanwie których dokonano identyfikacji ewentualnych ryzyk związanych z ich kontynuacją oraz kierując się zasadą ostrożności utworzono rezerwy na wyżej wymienione potencjalne ryzyka - czytamy w oświadczeniu zarządu.Ponadto 21 września 2020 r. spółka przyjęła regulamin zwolnień grupowych.- Ustalono w nim, że liczba osób objętych zwolnieniem grupowym wynosić będzie maksymalnie 400 osób, a zwolnienia zostaną przeprowadzone w okresie do dnia 31 marca 2021 r. Czynności te są niezbędne i mają na celu optymalizację zatrudnienia i jej dostosowanie do nowej skali organizacji oraz nowych schematów i struktur organizacyjnych - wskazano.Dodano, że podjęto również działania związane z likwidacją części spółek i zakładów, czego przykładem jest dokonana pod koniec września sprzedaż firmy E-bus wraz z zorganizowaną częścią przedsiębiorstwa za cenę 31 mln zł, a także planowana sprzedaż nieruchomości.- W przypadku pozostałych nieruchomości planowana dalsza optymalizacja powierzchni. Zarząd deklaruje swoje pełne zaangażowanie w zakresie prowadzenia wszelkich działań i czynności związanych z zarządzaniem ryzykami mającymi na celu zlikwidowanie niepewności kontynuowania działalności przez spółkę - podsumował zarząd.Przypomnijmy też, że pod koniec maja zarządca PBG poinformował o zamiarze sprzedaży 33-procentowego pakietu akcji w Rafako. W sumie PBG - bezpośrednio i pośrednio - posiada 43 proc. akcji raciborskiej firmy. Drugim co do wielkości (blisko 10 proc.) akcjonariuszem Rafako jest Polski Fundusz Rozwoju.