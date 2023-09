Rafako zanotowało wielomilionową stratę w pierwszym półroczu. Ważą się losy spółki

Dla grupy kapitałowej Rafako pierwsze półrocze tego roku było jednym z najgorszych w ostatnich 5 latach. Brak nowych istotnych kontraktów spowodował spadek wartości sprzedaży, a wyniki dobiła nota obciążeniowa za kontrakt w elektrowni Jaworzno.

W pierwszym półroczu tego roku przychody grupy kapitałowej Rafako ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów osiągnęły poziom 173,784 mln złotych.

Wynik EBITDA (zysk operacyjny przed odliczeniem odsetek od oprocentowanych zobowiązań, podatków oraz amortyzacji) spadł w tym okresie do -210 mln złotych.

Na poziomie netto grupa odniosła stratę w wysokości 233 mln zł.

W pierwszym półroczu tego roku przychody grupy kapitałowej Rafako ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów osiągnęły poziom 173,784 mln złotych i były niższe rok do roku o 30,1 proc. Grupa wyjaśnia, że „na spadek sprzedaży znacząco wpływa brak nowych znaczących zamówień, co jest głównie spowodowane trudną sytuacją finansową jednostki dominującej”.

W pierwszym półroczu 2023 roku sprzedaż na rynku krajowym wyniosła 136,314 mln złotych i była o 62,811 złotych niższa niż w pierwszym półroczu ubiegłego roku.

Grupa przyznała, że wzrost sprzedaży odnotowała jedynie w asortymencie Oil & Gas, co było efektem podpisanych ugód i rozliczeń dotyczących kontraktów na budowę tłoczni w Kędzierzynie oraz budowę gazociągu Goleniów – Płoty. W pozostałych asortymentach odnotowano spadek sprzedaży.

Kontrakt w elektrowni Jaworzno pozostaje źródłem strat Rafako

W omawianym okresie został sprzedażowo rozliczony kontakt Jaworzno 910 MW, na którym sprzedaż spadła o 25,059 mln złotych w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego.

Brak nowych istotnych zamówień w asortymentach Urządzenia ochrony powietrza oraz Bloki energetyczne i kotły spowodował, że odnotowano w nich spadki odpowiednio o 22,025 mln złotych i 18,030 mln złotych.

Mniejsza aktywność na kontrakcie dotyczącym Budowy siedziby Muzeum "Pamięć i tożsamość" w Toruniu spowodowała spadek 19,467 mln złotych asortymencie Budownictwo.

Brak nowych zamówień uderzył także w wyniki sprzedaży zagranicznej

Grupa poinformowała, że „udział sprzedaży zagranicznej w sprzedaży ogółem wyniósł 21,6 proc., co oznacza wzrost w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego o 1,7 punktu procentowego”. Wartość sprzedaży zagranicznej w omawianym okresie, była jednak niższa niż przed rokiem i wyniosła 37,47 mln złotych. W tym wypadku także grupy tłumaczy spadek sprzedaży brakiem nowych zamówień o znaczącej wartości.

Największy udział w sprzedaży zagranicznej miały projekty z segmentu Zespoły oraz części maszyn i urządzeń energetycznych i usługi z tym związane. Sprzedaż w tym asortymencie wyniosła 31,557 mln złotych i była wyższa o 6,9 proc. rok do roku.

Z kolei sprzedaż zagraniczna w asortymencie Bloki energetyczne i kotły osiągnęła niższą niż przed rokiem wartość, która wyniosła 4,994 mln złotych.

Grupy na wszystkich poziomach zanotowała straty ponad 200 mln zł

Koszt własny sprzedaży produktów, usług i materiałów wyniósł 133,637 mln złotych, co przy przychodach na poziomie 173 784 tysiące złotych, przyniosło Grupie zysk brutto ze sprzedaży w wysokości 40,147 mln złotych.

Na pozostałych poziomach grupa notowała straty, należące do najwyższych w ostatnich 5 latach. Wynik EBIT wyniósł -241 mln zł, na co duży wpływ miała nota obciążeniowa z Tauron Wytwarzanie dotycząca projektu Jaworzno. Wynik EBITDA (zysk operacyjny przed odliczeniem odsetek od oprocentowanych zobowiązań, podatków oraz amortyzacji) spadł do -210 mln złotych, a na poziomie netto grupa odniosła stratę w wysokości 233 mln zł.

Rafako to raciborska spółka odpowiedzialna m.in. za budowę bloku węglowego o mocy 910 MW w Jaworznie, której głównym przedmiotem działalności jest budowa infrastruktury w obszarze energetyki konwencjonalnej.

Firma od dłuższego czasu boryka się z problemami finansowymi i nie może znaleźć inwestora. Proces inwestorski trwa już od ponad roku.

Do głównych akcjonariuszy spółki należą: PBG (26,4 proc. akcji), Eko-Okna (10,13 proc. akcji) i Polski Fundusz Rozwoju Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych (7,84 proc.).