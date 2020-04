Rafał Weber: epidemia nie zatrzyma budowy dróg w Polsce

Epidemia koronawirusa nie zatrzymała i nie zatrzyma budowy dróg w Polsce - powiedział Rafał Weber. Dodał, że rząd przekaże wkrótce samorządom gmin i powiatów ponad 2,7 mld zł na inwestycje w lokalną infrastrukturę.

"Nie zatrzymała i jestem przekonany, że nie zatrzyma budowy dróg w Polsce. Inwestycje infrastrukturalne mają się dobrze. Oczywiście drobne utrudnienia związane z epidemią koronawirusa są, natomiast co do zasady, wszystkie inwestycje drogowe są realizowane bez większych zakłóceń podobnie jak inwestycje kolejowe" - powiedział rafal Weber w środę w programie "Money. To się liczy" na portalu wp.pl wiceminister infrastruktury

Dodał, że "publiczne inwestycje są prowadzone i na budowach praca wre". Wyjaśnił, że "zdarzają się sytuację, gdzie na chwileczkę został zatrzymany łańcuch dostaw, zdarzają się pojedyncze sytuacje, gdzie wyjechali pracownicy zza wschodniej granicy do siebie (...) natomiast to są drobne przeszkody, które są pokonywane przez wykonawców, czy podwykonawców". "Co do zasady wszystkie inwestycje wykonywane są zgodnie z czasem, zgodnie z harmonogramem" - dodał.

Wiceminister Weber powiedział także, że resort infrastruktury spokojnie podchodzi zarówno do inwestycji realizowanych w ramach Krajowego Funduszu Drogowego i Krajowego Programu Kolejowego z wykorzystaniem środków z UE. Dodał, że wkrótce samorządy gminne i powiatowe otrzymają ponad 2,7 mld zł po to, aby mogły inwestować w poprawę infrastruktury lokalnej.

Wiceminister powiedział, że "w ciągu najbliższych lat Centralny Port Komunikacyjny musi powstać", pomimo tego, że w czasie epidemii . "branża lotnicza bardzo mocno cierpi", ale jak ocenił - z czasem linie lotnicze "zaczną się odradzać". "Nie rezygnujemy z budowy CPK. (...) Od początku mówimy, że będzie funkcjonował w końcówce lat 20-tych XXI w, do tego czasu jest jeszcze kilka lat. (...) Jesteśmy przekonani, że w ciągu najbliższych kilku lat sytuacja związana z epidemią koronawirusa nawet nie tyle się uspokoi, co zostanie zapomniana, świat wróci do normalności, transport lotniczy również wróci do normalności" - dodał.

Podziękował zamawiającym w procesie inwestycyjnym: Generalnej Dyrekcji Dróg krajowych i Autostrad, spółce PKP PLK oraz wykonawcom robót, którzy - jak ocenił - "bardzo odpowiedzialnie podchodzą do umów i kontraktów, które zostały zawarte z publicznym inwestorem". "dzięki tej wspaniałej współpracy inwestycje zarówno drogowe, jak i kolejowe są realizowane bez większych zakłóceń" - powiedział.

"Zdajemy sobie sprawę, że inwestycje publiczne są motorem gospodarki, że one muszą być prowadzone. W sektorze branży budowlanej pracuje blisko 1,5 mln osób. (...) Ten cały proces musi być realizowany w sposób niezakłócony i tak w tej chwili jest" - dodał Weber.