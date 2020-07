Rafał Weber: Via Baltica będzie wpływać na rozwój regionów

Budowana międzynarodowa trasa S61 Via Baltica będzie miała wpływ na rozwój gospodarczy województw podlaskiego i warmińsko-mazurskiego - ocenił w piątek ( 3 lipca) wiceminister infrastruktury Rafał Weber, który wizytował budowę odcinka Stawiski-Szczuczyn na tej trasie.

"Bez wątpienia Via Baltica jest tą drogą, która będzie miała - oprócz tego odziaływania europejskiego - również oddziaływanie regionalne. Jesteśmy przekonani, że przyczyni się ona do dużo większego i dużo szybszego rozwoju nie tylko potencjału gospodarczego i Podlasia i Warmii i Mazur, stąd decyzja rządu PiS, aby ulokować właśnie tutaj środki finansowe i zrealizować tę drogę" - mówił Weber dziennikarzom.

Wiceminister ocenił także, że budowa poszczególnych odcinków trasy Via Baltica przebiega terminowo, wykonawcom nie przeszkodziła pandemia koronawirusa. "(...) jesteśmy przekonani, że w kolejnych tygodniach i miesiącach nadal tak będzie, że będą powstawały setki, tysiące dróg właśnie po to, żeby rozwijać nie tylko regiony, ale też całą Polskę" - dodał Weber.

Trasa 61 Via Baltica ma mieć 241 km, powadzi do krajów nadbałtyckich.

Inwestycja jest podzielona na kilkanaście odcinków. Od Ostrowi Mazowieckiej do Szczuczyna oraz od Suwałk do granicy z Litwą w Budzisku realizuje ją białostocki oddział Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, w rejonie Ełku - olsztyński oddział GDDKiA. W ostatnim czasie białostocka GDDKiA prezentowała dziennikarzom postępy prac na odcinkach: Stawiski-Szczuczyn i Kolno-Stawiski.

GDDKiA w Białymstoku podała, że obecnie prace budowlane trwają na siedmiu prowadzonych przez ten oddział odcinkach trasy. Przy budowie pracuje obecnie ponad dwa tysiące osób i tysiąc różnego rodzaju maszyn. GDDKiA czeka na wydanie pozwoleń na budowę kolejnych trzech odcinków S61. Przypomniano, że gotowe są już trzy odcinki o łącznej długości 33,5 km (Raczki-Suwałki Południe w ramach obwodnicy Augustowa, obwodnica Suwałk oraz tzw. druga jezdna dobudowana do już istniejącej wcześniej obwodnicy Szczuczyna). Łączna długość siedmiu budowanych odcinków i trzech, na które mają być wydane pozwolenia na budowę to ok. 180 km.



GDDKiA w Białymstoku przypomniała, że wartość wszystkich umów podpisanych na budowę Via Baltica to ok. 6,5 mld zł. Budowy są dofinansowane z UE z programu CEF - Łącząc Europę (ponad 1,7 mld zł), Infrastruktura i Środowisko (ponad 1,6 mld zł).