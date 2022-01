Rail Baltica: Wiadukt nad torami w Szepietowie udostępniony kierowcom

Kierowcy mogą już korzystać z nowego wiaduktu nad torami nad linią kolejową Rail Baltica w Szepietowie (Podlaskie) - podały w sobotnim komunikacie PKP Polskie Linie Kolejowe SA. Inwestycja jest elementem modernizacji odcinka Czyżew-Białystok Rail Baltica.

Wiadukt, który jest bezkolizyjnym skrzyżowaniem drogi krajowej 66 i torów kolejowych trasy Rail Baltica to - jak podkreślają PKP PLK - większe bezpieczeństwo przejazdu.

"Obiekt został wybudowany w ciągu drogi krajowej nr 66, która została poprowadzona nad linią kolejową Warszawa-Białystok oraz drogą gminną. Bezpieczne dwupoziomowe skrzyżowanie usprawnia komunikację - kierowcy nie muszą już czekać przed zamkniętymi rogatkami" - podano w komunikacie.

Wiadukt ma 800 m długości, droga na nim ma po jednym pasie ruchu w każdą stronę, jest też ciąg pieszo-rowerowy. "Poprawiły się też warunki komunikacji samochodowej - w ramach inwestycji - przebudowano łącznie 2,7 km dróg i zbudowano dwa ronda" - podało PKP PLK.

Na całym odcinku Czyżew-Białystok ma powstać 25 bezkolizyjnych skrzyżowań. Już działa wiadukt w Uhowie.

PKP PLK podało także, że w ramach prac na odcinku Czyżew-Białystok, wykonano także nowy tor na 28-km odcinku Czyżew-Racibory i pociągi z tego toru już także korzystają. Powstała sieć trakcyjna, zamontowano urządzenia sterowania ruchem kolejowym. Nowy tor umożliwi rozbiórkę sąsiedniego toru.

"Prace na polskim odcinku Rail Baltica postępują i właśnie wchodzą w kolejny etap. Otwieramy nowy odcinek torów od granicy województwa do stacji Racibory, a docelowo szykujemy wygodniejsze i szybsze podróże z Warszawy do Białegostoku i dalej przez Ełk, Suwałki i Trakiszki do państw bałtyckich. To modernizacja ważna zarówno w skali międzynarodowej, jak i regionalnej"- podkreśla cytowany w komunikacie prezes zarządu PKP PLK SA Ireneusz Merchel.

PKP PLK podało, że na stacjach w Czyżewie, Szepietowie i Raciborach oraz na przystankach Szymbory i Jabłoń Kościelna trwa budowa nowych peronów. "Zostaną w części udostępnione podróżnym. W kolejnych tygodniach wykonawca będzie montował elementy małej architektury i prowadził dalsze prace wykończeniowe" - podano w komunikacie.

Modernizacja ok. 71 km odcinka Czyżew-Białystok Rail Baltica jest dofinansowana z UE z programu CEF - Łącząc Europę. Łączna wartość tej inwestycji to 3,4 mld zł.

"PKP Polskie Linie Kolejowe S.A efektywnie wykorzystują środki z unijnego instrumentu CEF Łącząc Europę. Dzięki inwestycjom m.in. na międzynarodowej trasie Rail Baltica podróże i przewozy ładunków są sprawniejsze. Budujemy kolej coraz bardziej bezpieczną, komfortową i przewidywalną" - podkreśla cytowany w komunikacie wiceminister infrastruktury Andrzej Bittel.

Przypomniano także, że trwają prace na stacji Białystok - m.in. budowa podziemnego przejścia, powstaną ruchome schody, windy, aby ułatwić poruszanie się tym osobom które mają z tym kłopoty.

"Przy osiedlu Zielone Wzgórza (Białystok-PAP) modernizowane jest przejście podziemne, które zapewni dostęp do nowego przystanku. W pobliżu osiedla Starosielce powstaje łącznica, która umożliwi bezpośredni przejazd pociągów z Ełku do Bielska Podlaskiego"- podało PKP PLK.

Modernizacja całego odcinka Czyżew-Białystok ma być zakończona w 2023 r.

