Raport: w I poł. 2022 r. podpisano umowy na wynajem 828 tys. mkw. biur

W pierwszej połowie br. podpisano umowy na 828 tys. mkw. powierzchni biurowej. To zdecydowanie więcej niż w tym samym okresie minionego roku i poziom bliski rekordowemu – poinformowała w czwartek firma CBRE.

"Z danych CBRE wynika, że w pierwszej połowie br. podpisano umowy na 828 tys. mkw. powierzchni. To zdecydowanie więcej niż w tym samym okresie minionego roku i poziom bliski rekordowemu. Wysoka aktywność najemców to efekt m.in. powrotu pracowników do biur. Szacunki CBRE mówią, że w biurowcach klasy A i B w największych polskich miastach pracuje niemal 1 mln osób" - poinformowano w raporcie CBRE.

Wskazano, że popyt na powierzchnie biurowe może nie nadążyć za podażą, ponieważ w budowie na kluczowych rynkach w I połowie tego roku w Polsce pozostawało około 490 tys. mkw. Dla porównania w ostatnich latach w samej Warszawie było to ok. 800 tys. mkw.

"W pierwszej połowie br. w Warszawie do użytku oddano siedem biurowców, dzięki czemu przybyło 129 tys. mkw. przestrzeni do pracy. W miastach regionalnych było to niemal 312 tys. mkw. Łącznie taka powierzchnia w Polsce urosła o 441 tys. mkw. i wynosi obecnie prawie 6,6 mln mkw." - wyjaśniono w raporcie CBRE.

Analiza firmy CBRE dotyczy budynków biurowych, powstałych po 1990 r., klasy A i B. w dziewięciu największych miastach Polski (Warszawa, Kraków, Wrocław, Poznań, Trójmiasto, Katowice, Łódź, Szczecin, Lublin). Wynika z niej, że w tych miastach w biurach pracuje obecnie niecały 1 mln pracowników. Za tym idzie wysoki popyt na przestrzeń biurową. Łącznie w pierwszej połowie br. na największych rynkach wynajęto jej 828 tys. mkw. W Warszawie było to 485 tys. mkw., a w miastach regionalnych 343 tys. mkw. Popyt w stolicy osiągnął poziom niemal dwa razy wyższy niż rok temu w tym samym okresie, a w miastach regionalnych był większy o 30 proc.

