Raport: wzrosły ceny mieszkań na rynku pierwotnym; poza Warszawą rosną też ceny na rynku wtórnym

Średnie ceny mieszkań na rynku pierwotnym w I kw. br. wzrosły względem ostatniego kwartału ub.r. Na rynku wtórnym spadki pojawiły się w stolicy, ale w większości pozostałych dużych miast ceny rosną – wynika z "Raportu Mieszkaniowego - Barometru Metrohouse i Credipass".

Jak wynika z "Raportu Mieszkaniowego - Barometru Metrohouse i Credipass", wizja dopłat do kredytów ma znaczne przełożenie na zachowania potencjalnych nabywców, którzy po okresie stagnacji znów ruszyli na rynek. W porównaniu do ostatniego kwartału ub.r. w I kwartale br. średnie ceny mieszkań na rynku pierwotnym notują kolejne wzrosty - zaznaczono.

"Kwartalny wzrost średniej ceny 1 mkw. nowych mieszkań z Warszawy wynoszący ponad 6 proc. zupełnie +wymazał+ skutki wcześniejszych spadków. Poziom średniej ofertowej ceny warszawskiego lokalu bliski 14,5 tys. zł/mkw. To oczywiście nowy cenowy rekord" - ocenił cytowany w raporcie ekspert portalu RynekPierwotny.pl Andrzej Prajsnar.

Jak zauważono, skromniejsze kwartalne wzrosty średniej ceny 1 mkw. odnotowano na terenie Krakowa, Wrocławia, Łodzi, Poznania i Gdańska. Dodano, że w miastach tych wystąpił również znaczący wzrost sprzedaży deweloperów.

"Najciekawszy jest przypadek Poznania, gdzie mimo dużo większego popytu średnia ofertowa cena 1 mkw. nowych lokali była najbardziej stabilna (wzrost o 0,8 proc.). Dane z systemu Big Data RynekPierwotny.pl wskazują w odpowiedzi, że na terenie stolicy Wielkopolski zwiększył się udział nowych mieszkań z ceną 8 tys. zł/mkw. - 9 tys. zł/mkw" - wskazał Prajsnar.

Zgodnie z opracowaniem "na rynku wtórnym widać wyraźną odwilż". Transakcje pośredników Metrohouse z pierwszych trzech miesięcy 2023 r. nie przyniosły w większości lokalizacji istotnych zmian cenowych. W Krakowie i Gdańsku wahania cen nie przekraczały 1 proc. w ujęciu kwartał do kwartału; w Łodzi transakcje wskazują na wzrost cen w granicach 2,5 proc., a w Poznaniu - do 6,1 proc. Jak stwierdzono, ceny transakcyjne zauważalnie wzrosły we Wrocławiu - w porównaniu do IV kw. ub.r. cena za mkw. była wyższa o ponad 10 proc.

"W Warszawie widzimy jednak zauważalny spadek ceny mkw. (o 5,1 proc.), wobec czego średnia cena transakcyjna spadła poniżej poziomu 12 tys. zł. za mkw." - zastrzeżono.

Dodano, iż w niemal wszystkich miastach widoczny jest trend obniżania cen ofertowych w trakcie ekspozycji mieszkań na rynku. Obniżki często sięgają ponad 5 proc. ceny ofertowej - wynika z raportu - a dodatkową kwotę można jeszcze wynegocjować w indywidualnych rozmowach o warunkach transakcji.

Stwierdzono, że widać także ożywienie na rynku kredytów hipotecznych. Poza programem "Bezpieczny Kredyt" na zwiększenie zainteresowania kupujących od początku marca 2023 r. wpływ ma także zmiana sposoby wyliczania zdolności kredytowej przez banki - wskazali autorzy raportu.

Jak zauważył cytowany w opracowaniu ekspert finansowy Credipass Andrzej Łukaszewski, zmniejszenie bufora bezpieczeństwa z 5 p.p. do 2,5 p.p., zgodnie z nowymi wytycznymi KNF, przełożyło się na wzrost zdolności kredytowej średnio o ok. 19 proc. w stosunku do poprzedniego kwartału. Według Łukaszewskiego niektórym kupującym otworzyło to nowe możliwości transakcyjne. "Częściowe odblokowanie rynku kredytów hipotecznych na pewno wpłynie więc na zwiększenie liczby transakcji, a co za tym idzie - zmniejszenie liczby ofert nieruchomości na rynku" - stwierdził analityk.

Zgodnie z raportem banki przygotowują się do wprowadzenia nowego wskaźnika referencyjnego, jakim jest WIRON, dlatego niektóre z nich zawiesiły już możliwość oferowania kredytów ze zmienną stopą procentową. "Na ten moment średnie oprocentowanie kredytu z okresowo stałą stopą procentową na okres 5 lat jest nadal o 0,84 proc. niższe niż kredytu ze zmiennym oprocentowaniem" - zaznaczono.

Zobacz tereny inwestycyjne na sprzedaż na PropertyStock.pl