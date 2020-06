Realizacja 100 obwodnic będzie kosztowała ok. 28 mld zł

Koszt realizacji 100 obwodnic został oszacowany na blisko 28 mld zł - poinformowała w piątek Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad.

W latach 2020-2030 w ramach rządowego programu powstanie w Polsce 100 obwodnic.

Jego uzupełnieniem będzie realizacja Programu Budowy Dróg Krajowych na lata 2014-2023 (z perspektywą do 2025 r.).

Program budowy 100 obwodnic na lata 2020-2030 obejmuje inwestycje poza siecią autostrad i dróg ekspresowych, ale niektóre z tych inwestycji ułatwią bezpośredni dojazd do dróg szybkiego ruchu.

Wskazano, że wśród inwestycji zapisanych w PBDK są ciągi dróg ekspresowych, a także autostrad, które oprócz funkcji tranzytowych, pełnią również rolę obwodnic. Tak jest chociażby z funkcjonującą już obwodnicą Radomia na S7, Częstochowy na A1, Bydgoszczy na S5, Ryk czy Kołbieli na S17, Łodzi w ciągu S14, czy odcinków S2 w Warszawie uzupełniających obwodnicę stolicy. Dzięki budowie S61 powstanie również obwodnica Łomży, S19 ominie Białystok, Bielsk Podlaski, Kraśnik i Janów Lubelski, na S12 powstanie obwodnica Chełma, a na S17 obwodnica Zamościa i realizowana obecnie obwodnica Tomaszowa Lubelskiego.

Przypomniano, że w przygotowaniu dokumentacji projektowej są kolejne trasy z nowymi odcinkami omijającymi miejscowości. Tak będzie m.in. w ciągu S10 i S11, które choć nie są realizowane jako "obwodnice" to po wybudowaniu swoim przebiegiem pozwolą ominąć dziesiątki miejscowości. Co - jak zaznaczono - podniesie nie tylko komfort i bezpieczeństwo kierowców, ale również mieszkańców miast.

Napisano, że program budowy 100 obwodnic na lata 2020-2030 obejmuje inwestycje poza siecią autostrad i dróg ekspresowych, ale niektóre z tych inwestycji ułatwią bezpośredni dojazd do dróg szybkiego ruchu. Przede wszystkim ułatwią jednak przemieszczenie się drogami krajowymi. Dla przykładu na ciągu drogi krajowej nr 22 pomiędzy Gorzowem Wielkopolskim a Starogardem Gdańskim zaplanowano budowę ośmiu obwodnic. Na DK12 pomiędzy Głogowem i Piotrkowem Trybunalskim zaplanowano sześć obwodnic. Po pięć obwodnic powstanie na DK63 pomiędzy Piszem i Radzyniem Podlaskim oraz na DK74 pomiędzy Janowem Lubelskim a Zamościem" - czytamy.

GDDKiA zaznaczyła, że do Programu budowy 100 obwodnic przesunięto siedem z jedenastu obwodnic znajdujących się na liście rezerwowej PBDK 2014-2023. Są to drogowe obejścia Głogowa (DK12), Strzelec Krajeńskich (DK22), Starogardu Gdańskiego (DK28), Krosna Odrzańskiego (DK29), Kostrzyna nad Odrą (DK31), Wąchocka (DK42) i Ostrołęki (DK61). "Dołączenie ww. obwodnic do nowego Programu gwarantuje jednoczesne finansowanie tych inwestycji" - napisano. Wskazano też, że obwodnica Metropolii Trójmiejskiej na S6, którą planowano do realizacji w formule partnerstwa publiczno-prywatnego, za sprawą zwiększenia o 21 mld zł limitu przewidzianego na realizację PBDK 2014-2023, zostanie zbudowana przez państwo, a nie prywatnego inwestora.

Koszt realizacji 100 obwodnic - jak czytamy - został oszacowany na blisko 28 mld zł. Budowa będzie finansowana ze środków Krajowego Funduszu Drogowego prowadzonego przez Bank Gospodarstwa Krajowego. Do KFD wpływają środki z opłaty paliwowej, kredytów i pożyczek, głównie od międzynarodowych instytucji finansowych oraz z obligacji. Konto KFD zasilają ponadto wpływy z Elektronicznego Systemu Poboru Opłat. Istotnym źródłem wpływów do KFD będą również środki UE, pochodzące z programów operacyjnych w ramach perspektywy 2014-2020 oraz 2021-2027.

Wskazano, że część przetargów została już ogłoszona, natomiast umowy z wykonawcami czternastu obwodnic o łącznej długości ponad 111 km mają być podpisane w przyszłym roku.

Wskazano, że po aktualizacji PBDK 2014-2023 w czerwcu 2020 r. i zwiększeniu limitu wydatków do 163,9 mld zł, Program ma zakończyć się budową łącznie 3767,9 km dróg.

Przypomniano, że w tym roku oddano do ruchu obwodnicę Sanoka (DK28) i Węgorzyna (DK10), a w wakacje jest planowane oddanie obwodnicy Dąbrowy Tarnowskiej (DK73). Do tego dojdą jeszcze odcinki dróg ekspresowych stanowiące obwodnice: Wałcza, Kobylanki, Morzyczyna i Zieleniewa na S10, Kołbieli na S17 oraz odcinek S5 Bydgoszcz Opławiec - Bydgoszcz Błonie, który uzupełni obwodnicę Bydgoszczy.

Dodano, że w realizacji są obwodnice: Kępna i Olesna na S11, Tomaszowa Lubelskiego na S17, Łańcuta (DK94), Iłży (DK9), Nowego Miasta Lubawskiego (DK25), Kędzierzyna-Koźla (DK40), Praszki (DK45), Niemodlina (DK46), III etap w Legionowie (DK61), Morawicy i Woli Morawieckiej (DK73), Stalowej Woli i Niska (DK77) oraz Poręby i Zawiercia (DK78). W ramach budowy S14 powstaje zachodnia obwodnica Łodzi. W przygotowaniu jest 14 obwodnic o łącznej długości ponad 110 km, dla których zapewnione są środki na realizację. To obwodnice m.in. Chełma (S12), Radomska (DK42), Kołbieli (DK50), Zatora (DK28), Łochowa (DK62) czy Opatowa (S74).