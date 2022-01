Redukcja śladu węglowego w budownictwie nie może stać się pobożnym życzeniem

Na rynku nie brakuje technologii, które pozwolą budować bez śladu węglowego. Architekci, projektanci czy urbaniści mając więc możliwości, ale ograniczają ich ramy prawne stworzone przez instytucje. Jeżeli nie stworzą warunków do swobodnego działania w sposób zrównoważony i ekologiczny, to zostaną tylko pobożne życzenia - powiedział Pete Kercher, ambasador Design for All Europe podczas sesji 4DD „Nowy Europejski Bauhaus. Porozmawiajmy o tym, jak budować bez śladu węglowego”.

Zobacz tereny inwestycyjne na sprzedaż na PropertyStock.pl