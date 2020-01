Rekordowa liczba budynków jednorodzinnych oddanych w Poznaniu

W 2019 r. w Poznaniu zbudowano 470 domów jednorodzinnych – najwięcej w ciągu dekady. Wzrosła też liczba odebranych lokali mieszkalnych w budynkach wielorodzinnych – podał Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowalnego w Poznaniu.

Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego (PINB) dla miasta Poznania Paweł Łukaszewski przekazał, że ub. rok był rekordowym pod względem liczby wybudowanych domów jednorodzinnych. "Na przestrzeni ostatnich 10 lat w Poznaniu nie oddano do użytkowania tak dużej liczby budynków mieszkalnych jednorodzinnych. W 2018 r., a więc również w bardzo dobrym dla budownictwa okresie, oddano ich 375. Zatem w 2019 r. powstało o prawie 100 budynków mieszkalnych jednorodzinnych więcej niż w 2018 r." - podał.

Według danych PINB, w ub. roku oddano do użytku 78 budynków wielorodzinnych, o 1 mniej niż w 2018 r. "Nie oznacza to jednak, że w ubiegłym roku powstało mniej mieszkań. Wręcz przeciwnie, w 2019 r. w 78 oddanych do użytkowania budynkach wielorodzinnych powstało 4356 lokali mieszkalnych, a więc o 836 lokali więcej niż rok wcześniej w 79 budynkach" - poinformował Łukaszewski.

Liczba wybudowanych obiektów przemysłowych, biurowych, magazynów i garaży nie odbiegła w 2019 r. od wyników z poprzednich lat. Według statystyk, w Poznaniu powstało w ub. roku 97 takich budynków.

Spośród 294 zrealizowanych inwestycji w infrastrukturę techniczną 41 stanowiły projekty drogowe, a 253 dotyczyły uzbrojenia terenu, czyli np. budowy sieci elektroenergetycznych. "To o 47 inwestycji tego rodzaju więcej niż w 2018 r." - podano w komunikacie. "Wzrost nastąpił również w zakresie obiektów użyteczności publicznej. W 2019 r. zrealizowano 80 takich inwestycji, czyli o 11 więcej niż w roku poprzednim" - podkreślił PINB.

Łukaszewski wskazał, że w 2018 r. spadła liczba zawiadomień o rozpoczętych inwestycjach mieszkaniowych, ale nie wpłynęło to na rynek tego segmentu budownictwa w Poznaniu.

"Prognozy na kolejne lata, na przykład dla budownictwa mieszkaniowego wielorodzinnego, są optymistyczne. W roku 2019 rozpoczęto bowiem budowę 107 nowych budynków mieszkalnych wielorodzinnych, co w stosunku do 2018 r. stanowi wzrost o 49 nowo realizowanych budynków. Niewielki wzrost rozpoczętych inwestycji odnotowaliśmy również w zakresie budynków niemieszkalnych, np. biurowych, przemysłowych czy magazynowych" - podał inspektor.