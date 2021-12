Rekordowa liczba nowych domów i mieszkań. Tak dobrze nie było od 40 lat

W tym roku w naszym kraju powstanie ok. 230 tys. nowych domów i mieszkań; to więcej niż w 2020 r. i najwięcej od ponad 40 lat - wynika z opublikowanej we wtorek analizy HRE Investments. Jak dodano w 2021 r. banki udzielą najwięcej w historii kredytów mieszkaniowych na łączną kwotę około 85-90 mld zł.

"Na rynku mieszkaniowym rok 2021 był rokiem rekordowym i to pod bardzo wieloma względami" - zauważa we wtorek główny analityk HRE Investments Bartosz Turek.

Rekordów może być więcej

Z analizy HRE Investments wynika, że w kolejnych latach rekord ten może być poprawiany, ponieważ w 2021 r., sami tylko deweloperzy mieli w budowie ponad ćwierć miliona mieszkań.

"To też jest najlepszym wynikiem w historii. Ta produkcja wprost wynika z potrzeb, które zgłaszają rodacy. Okazuje się bowiem, że rekordowa liczba nowobudowanych mieszkań i tak jest niewystarczająca" - wyjaśnił Turek. Jak dodał, powołując się na dane firmy JLL, w ofercie deweloperów w największych miastach są lokale odpowiadające łącznie półrocznej sprzedaży. Jego zdaniem, "to o wiele za mało".

"Dopiero oferta odpowiadająca rocznej sprzedaży jest uznawana za sytuację, w której nie ma presji na wzrost cen mieszkań" - podkreślił analityk.

