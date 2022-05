Rekordowa podaż na rynku biurowym. Deweloperzy nadrabiają zaległości

Początek 2022 roku charakteryzował się rekordowym poziomem nowej powierzchni biurowej na ośmiu głównych rynkach regionalnych w Polsce. W pierwszym kwartale trafiło tam łącznie 244 tys. mkw. powierzchni, czyli o blisko 20 tys. mkw. więcej niż w całym 2021 roku. Jak podkreślają przedstawiciele firmy JLL, szczyt nowej podaży w tych miastach jest dopiero przed nami. W kolejnych trzech kwartałach deweloperzy planują oddać tam dodatkowe 200 tys. mkw. powierzchni na wynajem.

W pierwszym kwartale 2022 roku popyt brutto na ośmiu głównych rynkach regionalnych wyniósł 153 500 mkw.

Stabilny popyt na powierzchnie biurowe klasy A oraz rosnąca presja kosztowa przełożyły się na lekki wzrost stawek czynszu dla nieruchomości położonych w najlepszych lokalizacjach.

Znaczące zwiększenie nowej podaży przyczyniło się do wzrostu współczynnika pustostanów, który na koniec pierwszego kwartału 2022 roku w ośmiu głównych rynkach regionalnych wyniósł 15,5 proc. Oznacza to wzrost o 2,9 pkt proc. w porównaniu do pierwszego kwartału 2021 roku oraz 1,4 pkt proc. w stosunku do czwartego kwartału 2021 roku.

Presja kosztowa

W kolejnych kwartałach 2022 roku przedstawiciele firmy doradczej JLL prognozują dalszy trend wzrostowy w pustostanach. To efekt wysokiego poziomu nowej podaży w porównaniu do popytu, który dopiero stopniowo odbudowuje się po zmianach wywołanych pandemią COVID-19.

Na koniec pierwszego kwartału 2022 roku w budowie znajdowało się 608 tys. mkw.

- Rosnące koszty finansowania oraz utrzymująca się presja kosztowa nie sprzyjają rozpoczynaniu nowych inwestycji. Ważnymi czynnikami są również rosnący poziom wakatu oraz adaptowanie się najemców do postpandemicznego modelu pracy, w którym częściej stawia się na pracę zdalną czy hybrydową. W efekcie oczekujemy, że nadchodzące kwartały przyniosą stopniowy spadek aktywności budowlanej na rynkach regionalnych, podobnie jak w przypadku stołecznego rynku biurowego - mówi Karol Patynowski, dyrektor ds. rynków regionalnych JLL.

Wzrost popytu

W pierwszym kwartale 2022 roku popyt brutto na ośmiu głównych rynkach regionalnych wyniósł 153 500 mkw. Oznacza to wzrost o 57 proc. w porównaniu do analogicznego okresu 2021 roku. Nowe umowy i ekspansje stanowiły łącznie 78 proc. całkowitej aktywności. Udział renegocjacji wyniósł 22 proc., co stanowiło pokaźny spadek w porównaniu do średniej odnotowanej w 2021 roku (43 proc.). Najwyższą aktywność na rynku wykazywali najemcy z sektora technologicznego oraz usług dla biznesu. Warto również podkreślić znaczącą ekspansję operatorów powierzchni elastycznych, którzy w pierwszym kwartale wynajęli blisko 15 tys. mkw.

- Utrzymujący się trend relokacji najemców do nowych budynków biurowych, który dodatkowo przybrał na sile w ostatnich dwóch latach, z pewnością przełoży się na rosnącą polaryzację rynku - zaznacza Karol Patynowski.

- W nadchodzących kwartałach starsze nieruchomości biurowe będą mierzyć się z odpływem dotychczasowych najemców do nowo ukończonych projektów, co przyczyni się do coraz wyższego poziomu wakatu - dodaje.

Czynsze w górę

Stabilny popyt na powierzchnie biurowe klasy A oraz rosnąca presja kosztowa przełożyły się na lekki wzrost stawek czynszu dla nieruchomości położonych w najlepszych lokalizacjach.

W pierwszym kwartale 2022 roku najwyższe stawki wśród głównych rynków regionalnych zarejestrowano w Krakowie (14-16 euro / mkw. / miesiąc), Wrocławiu (14-15,5 euro / mkw./ miesiąc), Trójmieście (13,5-15,5 euro / mkw./ miesiąc) oraz Poznaniu (13,6-15,25 euro / mkw./ miesiąc).

W przypadku miast charakteryzujących się relatywnie wysokim poziomem pustostanów z tendencją wzrostową, jak Katowice czy Łódź, czynsze utrzymały się na niezmienionym poziomie.

