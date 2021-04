Rekordowe zainteresowanie kredytami na społeczne budownictwo czynszowe

W ramach zakończonego wiosennego naboru w programie wspierania społecznego budownictwa czynszowego (SBC) wpłynęły wnioski o kredyty na kwotę prawie 700 mln zł - podał BGK. Dodano, że to o ok. 20 proc. większa kwota niż w 2020 r.

W programie SBC Bank Gospodarstwa Krajowego udziela preferencyjnych kredytów inwestorom. Finansują one budowę mieszkań dla osób, których nie stać na zakup własnego mieszkania lub jego wynajęcie na warunkach komercyjnych, a jednocześnie mają zbyt wysokie dochody, aby móc zamieszkać w lokalu komunalnym.

Z programu mogą korzystać towarzystwa budownictwa społecznego (TBS), społeczne inicjatywy mieszkaniowe (SIM), spółdzielnie mieszkaniowe i spółki gminne. Środki można przeznaczyć na budowę mieszkań na wynajem z limitowaną ustawowo stawką czynszu, budowę mieszkań spółdzielczych lokatorskich oraz na rewitalizację lub remont budynków, w których takie mieszkania powstaną.

Wiosenny nabór wniosków w programie wspierania społecznego budownictwa czynszowego (SBC) jest rekordowy. Do #BGK wpłynęły wnioski o kredyty na łączną kwotę prawie 700 milionów złotych.

"Pierwszy raz w historii programu SBC otrzymaliśmy w jednej edycji wnioski o kredyty na tak wysoką łączną kwotę. Niemal 700 mln zł to o ponad 20 proc. więcej niż w całym zeszłym roku, który dotychczas był najlepszy pod względem naborów. Jeśli wszystkie marcowe wnioski rozpatrzymy pozytywnie, może powstać prawie 4300 lokali mieszkalnych. SBC to jeden z ważnych programów, dzięki któremu poprawiamy dostęp Polaków do mieszkań" - podkreślił dyrektor Departamentu Kredytowych Programów Mieszkaniowych w BGK Dariusz Stachera.

Bank przypomniał, że kredyt SBC może sfinansować do 80 proc. kosztów inwestycji. Okres kredytowania wynosi do 30 lat, a oprocentowanie jest równe 3-miesięcznej stawce WIBOR.

Wnioski o preferencyjne kredyty w programie SBC można składać dwa razy w roku - w edycji wiosennej i jesiennej. Wiosenny nabór trwał przez cały marzec i właśnie się skończył, kolejna edycja potrwa od 1 lipca do 30 września. Wnioski należy składać bezpośrednio do BGK.

"Pomimo wysokiego popytu na finansowanie, pieniędzy w programie nie brakuje, więc inwestorzy nie muszą obawiać się odrzucenia wniosku przez BGK z powodu braku dostępnych środków" - zapewnił Stachera.

Środki przeznaczone na kredyty SBC pochodzą częściowo z kredytów udzielonych BGK przez Europejski Bank Inwestycyjny (EBI) oraz Bank Rozwoju Rady Europy (BRRE). Preferencję w oprocentowaniu pokrywa budżet państwa.

BGK poinformował, że dotychczas, przy udziale kredytów BGK finansujących budownictwo społeczne powstało ponad 110 tys. mieszkań czynszowych i spółdzielczych.

