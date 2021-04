Rekordowe zyski Grupy Erbud

W ubiegłym roku mimo nieco niższych przychodów Grupa Erbud osiągnęła rekordowe zyski, do czego w największej mierze przyczyniła się dynamika wzrostu budowy OZE. Backlog wyższy niż przed rokiem pozwala także patrzeć optymistycznie na tegoroczne perspektywy.

Grupa szuka inwestora dla Onde

- To właściwie nieużywana w Polsce, a coraz popularniejsza w Europie technika budowy, która ma praktycznie same zalety: jest ekologiczna, ekonomiczna i pozwala na elastyczne remodelowanie czy przenoszenie tych obiektów - tłumaczy Radosław Górski, członek zarządu Erbudu, odpowiedzialny za rozwój nowego obszaru działalności.Czytaj także: Spółka z Grupy Erbud złożyła prospekt do KNF Nowy segment ma przynosić Grupie Erbud docelowo około 1,5 mld zł przychodów rocznie i wiąże się z nakładami inwestycyjnymi rzędu 80-100 mln zł potrzebnymi głównie do zbudowania fabrykii wyposażenia ich w supernowoczesne, zrobotyzowane linie produkcyjne.Erbud rozważa obecnie, w jaki sposób finansować tę inwestycję. Możliwe jest przeprowadzenie transakcji finansowania dłużnego, pozyskanie inwestora dla Onde lub przeprowadzenie pierwszej oferty publicznej akcji Onde (przy założeniu utrzymania kontroli Erbudu nad Onde).- Uważamy, że poziom rozwoju, jaki osiągnęło Onde, oraz doskonałe perspektywy rynkowe związane z europejską rewolucją w OZE to mocne argumenty dla szerokiej grupy inwestorów. Jednak ponieważ Onde to „perła w koronie” Grupy Erbud, bierzemy pod uwagę jedynie sprzedaż relatywnie niewielkiego pakietu akcji, aby zachować pełną kontrolę nad spółką - mówi Jacek Leczkowski, wiceprezes Erbudu.Spółka Onde była i jest obecnie zaangażowana w budowę instalacji farm wiatrowych o łącznej mocy 2456 MW. W segmencie farm fotowoltaicznych Onde łącznie zbudowała i jest w trakcie budowy instalacji o mocy 185 MW. Przychody w segmencie budownictwa dla OZE w 2020 r. stanowiły 82 proc. przychodów ze sprzedaży dóbr i usług Onde.Część środków ze sprzedaży akcji Onde, jeśli do niej dojdzie, zostanie przeznaczona nie tylkona uruchomienie produkcji modułów, ale również na rozwój działalności serwisowej za granicą przez akwizycje.