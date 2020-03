Rekordowy rok dla Dom Development

Strategia maksymalizacji marż przynosi wymierne efekty. Grupa kapitałowa Dom Development osiągnęła 30 proc. marży brutto ze sprzedaży w 2019 r. oraz rekordowy skonsolidowany zysk netto na poziomie 256 mln zł - podkreślił prezes Jarosław Szanajca.

Dom Development

- W minionym roku byliśmy jednym z głównych beneficjentów silnego popytu na mieszkania. W 2020 roku będziemy kontynuowali obraną strategię i nadal wykorzystywali możliwości, które stwarza sprzyjająca sytuacja rynkowa. Widzimy bardzo duży potencjał wzrostu w Trójmieście i Wrocławiu, który w połączeniu z dominującą pozycją Dom Development w Warszawie, powinien przynieść dalsze wzrosty skali działalności grupy - dodał.Wskazał też, że wzrost marż wynika również z poprawy efektywności kosztowej. Jak wyjaśnił, istotnym wsparciem w aspekcie było własne generalne wykonawstwo, które bardzo silnie rozwinęto w 2019 r.- Powołana w 2018 r. Dom Construction to doskonale zorganizowany generalny wykonawca, który w minionym roku z powodzeniem łączył szybkie tempo wzrostu w Warszawie i we Wrocławiu z efektywną, terminową realizacją inwestycji przy zachowaniu najwyższej jakości - zaznaczył.Jest największym deweloperem w Polsce pod względem liczby sprzedawanych mieszkań i liderem na warszawskim rynku mieszkaniowym. Poza Warszawą grupa realizuje też inwestycje we Wrocławiu (poprzez spółkę Dom Development Wrocław) oraz Trójmieście i okolicach (poprzez spółkę Euro Styl).Grupa posiada także w swoich strukturach firmę wykonawczą Dom Construction, która realizuje część inwestycji jako generalny wykonawca. W ciągu 23 lat działalności Dom Development przekazał do użytku ponad 34 tys. mieszkań.