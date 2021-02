Rekordowy tunel. Świnoujście to przy tym igraszka

W Polsce wkrótce będziemy już odliczać dni do rozpoczęcia drążenia tunelu w Świnoujściu. Tymczasem niedawno minął rok od oddania do użytku tunelu Ryfylke w Norwegii - najdłuższego podwodnego tunelu na świecie.

Czas na Świnoujście

Jak widać, od pomysłu, przez koncepcję, projekt, pozyskanie finansowania, po realizację robót budowlanych wiodła wieloletnia droga.Tunel składa się z dwóch tub, w której znajdują się dwupasmowe jezdnie w każdą stronę. Zaprojektowano go na ruch wynoszący 10 tys. pojazdów dziennie. Przejazd jest płatny i kosztuje, w zależności od rodzaju pojazdu, od 56 do 420 koron, czyli od ok. 25 do 185 zł.Ryfylke zdetronizował konkurencję w dziedzinie podwodnych tuneli i obecnie na horyzoncie nie widać jeszcze następcy, ale pretendentem jest liczący 27 km długości projekt Rogfast, który również ma powstać w Norwegii - w okręgu Rogaland na północ od Stavanger. Według aktualnych planów nie nastąpi to jednak szybciej niż w 2031 r.Aktualnie za Ryfylke na podium znajdują się tunele Eysturoy na Wyspach Owczych (11,2 km) oraz tunel w Zatoce Tokijskiej w Japonii (9,6 km).Przypomnijmy, że według zapowiedzi w marcu ma ruszyć drążenie tunelu w Świnoujściu. Inwestycję ma zrealizować konsorcjum spółek Porr, Porr Bau i Gulermak. Wartość kontraktu, podpisanego we wrześniu 2018 r., to 793 mln zł brutto. GDDKiA jest inwestorem zastępczym w imieniu miasta Świnoujście. Budowa stałego połączenia ma zakończyć się jesienią 2022 r.Całkowita długość nowej trasy wyniesie około 3,4 km, z czego ponad 1,4 km będzie stanowił jednorurowy tunel. W tunelu zostanie wykonana dwukierunkowa jezdnia z pasami ruchu o szerokości 3,5 m. Poniżej jezdni powstanie również tunel ewakuacyjny.Świnoujście jest położone na kilkudziesięciu wyspach, z czego zamieszkałe są Wolin, Karsibór oraz Uznam. Ta ostatnia stanowi centrum administracyjno-usługowe i dzielnicę nadmorską wraz z obiektami turystycznymi. Ponadto mieszka tam około 80 proc. mieszkańców ponad 40-tysięcznego miasta.Obecnie komunikację centrum Świnoujścia z resztą Polski zapewniają promy kursujące przez cieśninę Świna. Czas oczekiwania na przeprawę często wynosi wiele godzin, szczególnie w okresie wakacyjnym.Dodatkowo, promy są wrażliwe na warunki pogodowe. Powstanie tunelu zlikwiduje te niedogodności, a dotarcie do Świnoujścia będzie zajmować kilka minut.