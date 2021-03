Rekordowy zysk Marvipolu pomimo pandemii

Marvipol Development zakończył 2020 r. z 431,4 mln zł skonsolidowanych przychodów (48 proc. wzrost w skali roku), wypracowując rekordowe 80,4 mln zł zysku netto, wobec 69,9 mln zł w 2019, dotychczas najlepszym w historii roku.

Dzięki finalizacji kilku inwestycji adresowanych do najbardziej wymagających klientów, z Topiel No 18 na czele, grupa zwiększyła, o 1,5 pkt. proc., marżę brutto na sprzedaży, do 24,5 proc..Dla dalszego wzrostu skali działalności segmentu grupa przeznaczyła w 2020 i 2021 r. ponad 150 mln zł na zakup gruntów pod nowe inwestycje mieszkaniowe, z których część zostanie uruchomiona jeszcze w obecnym roku.Segment magazynowy grupy wypracował w 2020 r. 28,9 mln zł zysku netto, wobec 45,7 mln zł rok wcześniej. Niższy wynik segmentu to konsekwencja harmonogramu realizowanych inwestycji magazynowych. Dzięki finalizacji, w 2020 r., sprzedaży 5 projektów magazynowych segment miał istotny pozytywny wpływ na przepływy pieniężne Grupy, które na poziomie inwestycyjnym wyniosły 123,7 mln zł, pozwalając na zwiększenie stanu gotówki w Grupie o blisko 15 mln zł, do 190,7 mln złMarvipol Development to jeden z większych polskich deweloperów, obecny na rynku nieruchomości od 25 lat.Spółka na swoim koncie 48 zrealizowanych projektów deweloperskich z łącznie 945 tys. m² powierzchni użytkowej.Obecnie Marvipol Development realizuje oraz przygotowuje do realizacji inwestycje mieszkaniowe z 213 tys. m² PU oraz jest zaangażowany w budowę i komercjalizację 6 projektów magazynowych z ponad 175 tys. m² GLA.