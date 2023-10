Remak-Energomontaż podpisał kontrakt za blisko 30 mln zł

Remak-Energomontaż zawarł umowę z PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna (PGE GiEK) na wykonanie remontu kapitalnego turbozespołu bloku nr 7 dla PGE GiEK Elektrownia Dolna Odra. Wartość kontraktu wynosi niemal 30 mln zł netto.

Remak-Energomontaż poinformował 19 października 2023, że zawarł z PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna (PGE GiEK )umowę, której przedmiotem jest wykonanie remontu kapitalnego turbozespołu bloku nr 7 dla PGE GiEK Elektrownia Dolna Odra.

Spółka podała, że wynagrodzenie za wykonanie umowy ma charakter ryczałtowy i wynosi prawie 29,99 mln zł netto, z czego zakres podstawowy zadania wyceniono na blisko 29,39 mln zł, a zakres opcjonalny na niespełna 0,6 mln zł.

Firma poinformowała, że termin rozpoczęcia prac w ramach zadania określono jako październik 2023 roku, a jako przewidywany termin zakończenia wszystkich prac objętych umową, wskazano styczeń 2025 roku,

- W umowie zastrzeżono kary umowne za niewykonania lub nienależyte wykonania zobowiązania wykonawcy. Łączna odpowiedzialność wykonawcy (tj. Remaku - red.) wobec zamawiającego tytułem realizacji umowy ograniczona jest do wysokości 100 proc. wartości umowy netto, przy czym powyższe ograniczenie nie ma zastosowania do utraconych korzyści. Odpowiedzialność wykonawcy z tytułu czystych strat finansowych ograniczona jest do 5 mln zł - czytamy w komunikacie Remaku-Energomontażu.

Zgodnie z informacjami podanymi na stronie spółki głównym akcjonariuszem Remaku-Energomontażu jest firma Zarmen (51,62 proc. głosów na walnym zgromadzeniu spółki).