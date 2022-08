Remak-Energomontaż ze spadkiem sprzedaży i zysku. Wini pandemię i wojnę

Zajmująca się remontami i modernizacją urządzeń energetycznych firma Remak-Energomontaż w I półroczu 2022 roku uzyskała przychody ze sprzedaży w wysokości nieco ponad 81,56 mln zł wobec około 93,34 mln zł rok wcześniej, notując niespełna 0,36 mln zł zysku wobec prawie 5,2 mln zł zysku netto w I półroczu 2021.

Remak-Energomontaż opublikował wyniki osiągnięte w I półroczu 2022 roku.

Spadek przychodów o ponad 12 proc.

Spółka w I półroczu 2022 roku uzyskała przychody ze sprzedaży w wysokości 81,562 mln zł,. W porównaniu do analogicznego okresu 2021 oznacza to spadek przychodów o 12,6 proc., na co, jak podała spółka wpływ miały przychody z kontraktów długoterminowych.

„Na spadek przychodów generalnie wpływ miała panująca epidemia koronawirusa a także trwająca wojna w Ukrainie, które przełożyły się na ograniczenia możliwości pozyskania nowych kontraktów, jak również utrudnienia w realizacji istniejących, wynikające w głównej mierze z terminów realizacji dostaw materiałów i półproduktów”- czytamy w raporcie Remaku-Energomontażu.

Zysk netto wielokrotnie mniejszy

Energomontaż-Remak podał, że przychody w I półroczu 2022 w głównej mierze osiągnięte zostały na pozyskanych w latach ubiegłych kontraktach realizowanych przez spółkę w Elektrociepłowni w Wolfsburgu w Niemczech, Tłoczni Gazu Odolanów, ITPO w Olsztynie oraz w Zakładach Azotowych w Kędzierzynie-Koźlu.

„Łączne przychody z tych kontraktów zamknęły się w I półroczu 2022 roku kwotą 54.101 tys. zł”-poinformował Rema-Energomontaż.

Uzyskany przez firmę w I półroczu 2022 zysk brutto ze sprzedaży w wysokości 11, 953 mln zł jest o 24,2 proc. niższy od uzyskanego w analogicznym okresie roku ubiegłego. Natomiast zysk z działalności operacyjnej w I półroczu 2022 wyniósł nieco ponad 1 mln zł wobec około 6,7 mln zł rok wcześniej.

Rema-Energomontaż podał, że po I półroczu 2022 roku miał 1,111 mln zł zysku brutto, co oznacza spadek o 83,8 proc. względem wyniku uzyskanego za analogiczny okres roku ubiegłego.

Spółka zakończyła I półrocze 2022 roku wynikiem netto w wysokości 0,355 mln zł wobec prawie 5,2 mln zł zysku netto rok wcześniej.

