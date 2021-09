Remak lub Polimex mogą zastąpić Rafako w Tauronie

Pod znakiem zapytania stoi naprawa bloku 910 MW w Elektrowni Jaworzno III. Warta 6 mld zł inwestycja Taurona, choć już zakończona, przyniosła duże problemy. Co dalej? Są przynajmniej dwie firmy, które zamiast Rafako, obecnego wykonawcy, mogą dokończyć naprawę bloku.

Prezes Rafako ostrzega przed przejęciem

Spór o inwestycję

Prezes Rafako ostrzega przed konsekwencjami, gdyby ktoś inny zastąpił spółkę. – Odważne deklaracje, że można zastąpić Rafako, nie uwzględniają horyzontu czasowego dla takiej sytuacji. Wtedy będą to nie miesiące, a lata. Wcześniej wyłączyć będzie trzeba stare bloki i w tym czasie uzupełniać niedobór mocy z niepracującego bloku importem. Nie wspominając o skutkach społecznych upadłości Rafako i o utracie polskiej firmy z tradycjami i świetną załogą, na której można oprzeć projekt dekarbonizacji gospodarki – mówił w rozmowie z WNP.PL prezes Rafako. W spółce zatrudnionych jest około 1280 osób, a obecnie trwają zwolnienia grupowe. Po zakończeniu restrukturyzacji, firma miałaby zostać uszczuplona do 1000 pracowników.Poprosiliśmy o komentarz w tej sprawie Ministerstwo Aktywów Państwowych. – Skarb Państwa jest zobligowany działać na zasadach rynkowych i każde ewentualne zaangażowanie kapitałowe musi być zweryfikowane pod względem pomocy publicznej. Dodatkowo, Minister Aktywów Państwowych, działający w imieniu Skarbu Państwa, jest związany konstytucyjną zasadą legalizmu, która stanowi, że może on działać wyłącznie na podstawie i w granicach prawa. Nie została przyznana mu kompetencja ustawowa do wpływania bezpośrednio lub za pośrednictwem innych organów władzy lub administracji na decyzje podejmowane przez organy spółki prawa prywatnego. Żaden przepis prawa nie przyznaje uprawnień Ministrowi Aktywów Państwowych do wkraczania w zakres spraw leżących w wyłącznej gestii zarządów spółek prawa prywatnego ani wydawania zarządowi spółki wiążących poleceń. Wszelkie decyzje dotyczące prowadzenia spraw spółek, w tym zaangażowania kapitałowego w inne podmioty, podejmowane są przez zarządy tych spółek, które ponoszą za te decyzje odpowiedzialność – informuje biuro prasowe MAP w odpowiedzi na pytanie, czy rząd rozważa dofinansowanie Rafako.Na początku września Rafako ostrzegło, że o ile nie znajdzie w ciągu kilku dni inwestora, naprawa awarii w Jaworznie może stać się niemożliwa. Spółka oczekuje pomocy ze strony Taurona. – Zaproponowaliśmy Tauronowi zainwestowanie w Rafako na racjonalnych naszym zdaniem warunkach . Niestety nie mamy żadnej odpowiedzi. Przedmiotem rozmów nie jest kwestia pieniędzy na naprawę bloku – powiedział w rozmowie dla WNP.PL Radosław Domagalski-Łabędzki, prezes Rafako. – Być może wynika to z faktu, iż Tauron nie ma prezesa, ale ma przecież organy nadzoru, które powinny rozumieć powagę sytuacji. A powaga polega na tym, że zagrożone jest bezpieczeństwo energetyczne Polski, bo jeżeli blok 910 MW nie ruszy w założonym terminie, będziemy importować prąd, co przełoży się na jego ceny dla końcowych odbiorców – podkreślał prezes Rafako w rozmowie z WNP.PL. Tauron odpowiedział spółce , o czym pisaliśmy na łamach WNP.PL. – Jeżeli dobrze rozumiemy słowa prezesa zarządu Rafako, że spółce nie udało się pozyskać inwestora, pomimo wysłania około 100 ofert, to znaczy, że spółka jest na tyle obarczona ryzykami finansowymi, że nikt nie chce podjąć takiego ryzyka. W tej sytuacji należy zadać sobie pytanie, dlaczego to ryzyko miałby ponosić Tauron? W naszej ocenie sprawa jest bardziej skomplikowana, niż przedstawia to prezes Rafako w licznych medialnych wypowiedziach – komentował Łukasz Zimnoch, rzecznik prasowy Tauron Polska Energia.