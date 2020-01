Remediacja nie potrzebuje nowych, ale egzekwowania obecnych przepisów

W Polsce wiele jest jeszcze miejsc wymagających przeprowadzenia remediacji, czyli usunięcia tzw. historycznych zanieczyszczeń, a więc substancji będących pozostałościami po dawnych zakładach przemysłowych.

- Jeśli jest decyzja i organ uznał, ze trzeba dokonać remediacji, jeśli przekroczone są dopuszczalne wartości, które są zawarte w rozporządzeniu ministra środowiska, to po prostu trzeba to zrobić, bo zgodnie z najlepsza wiedzą, która była podstawą przyjęcia tego rozporządzenia, uznano że może występować tam zagrożenie dla życia ludzi i środowiska. Dlatego trzeba wtedy dokonać remediacji – przypomina profesor Zbigniew Karaczun.Jest kilka metod przeprowadzania tego procesu, który definiuje się nieco węziej niż rekultywacja. Można jej dokonać np. chemicznie, biologicznie czy termicznie, a w zależności od miejsca jego przeprowadzenia – in situ (tam, gdzie zanieczyszczenie występuje, bez konieczności przemieszczania gruntu) i ex situ (wymiana skażonego gruntu i dalsze zagospodarowanie odpadu).- Najgroźniejsze, czego bym się doszukiwał, to możliwość zanieczyszczenie gleby metalami ciężkimi lub wielopierścieniowymi węglowodorami aromatycznymi i ryzyko, że te substancje dostaną się z jednej strony do plonu konsumpcyjnego, a z drugiej – do wód pitnych. I wtedy one rzeczywiście mogą oddziaływać na zdrowie, w zależności od tego, jakie są to substancje – ocenia profesor Zbigniew Karaczun.Prof. Karaczun dodaje, że jeśli są to węglowodory aromatyczne, to mogą wywoływać choroby nowotworowe, a jeśli metale ciężkie, to mogą negatywnie wpływać na procesy metaboliczne w organizmie, ale raczej nie bezpośrednio, bo tej ziemi ani nie jemy, ani nią nie oddychamy, chyba że jest pylenie wtórne, ale to raczej poprzez wykorzystanie tej ziemi do uprawy roślin jako miejsce produkcji roślin, ewentualnie przez ryzyko, że skazi to uprawy.Naukowiec wskazuje też, że przepisy określają jasno, na kim spoczywa odpowiedzialność za dokonanie oczyszczenia terenu.- To jednoznaczne. W Polsce funkcjonuje domniemanie, że jest nim właściciel, którego w tym przypadku można określić jako sprawce, oczywiście nie w taki sposób jak np. przy sprawstwie czynów niedozwolonych, i który włada tym skażonym gruntem. Na nim spoczywa obowiązek. A kiedy sprawca nie może zostać zidentyfikowany lub od remediacji się uchyla, to do jej przeprowadzenia, zobowiązany jest starosta, a jeśli to wykona – np. w trybie wykonania zastępczego, to powinien później doprowadzić do wykrycia sprawcy i zażądać zwrotu pieniędzy.W wielu przypadkach podmiot zarządzający danym gruntem może nie być jego właścicielem. W takiej sytuacji przepisy regulują wzajemne roszczenia miedzy administratorem terenu a jego właścicielem. Żaden z nich jednak nie może czynić przeszkód w przeprowadzaniu remediacji.- Blokować nie może i nie powinien. Kiedy np. włada tą powierzchnią na podstawie umowy dzierżawnej, jest to kwestia wymuszenia tego na właścicielu, który musi ją przeprowadzić. Nie można odstąpić od remediacji. Jeśli została wydana decyzja administracyjna, ona tworzy nową okoliczność prawną dla adresata tej decyzji, on się musi jej podporządkować - podkreśla ekspert.O konieczności dokonania oczyszczenia terenu ze szkodliwych substancji lub ich pozostałości decyduje starosta. Nad realizacją tego procesu nadzór sprawuje właściwa miejscowo Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska.