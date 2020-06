Remont mostu między Legionowem a Radzyminem na półmetku

Prace związane z remontem mostu kolejowego w Radzyminie (Mazowieckie) minęły półmetek - podały PKP PLK. Jak podkreśla zarządca infrastruktury kolejowej, obiekt jest ważnym elementem jednotorowej linii kolejowej Legionowo – Radzymin - Tłuszcz.

Przebudowa mostu kolejowego na rzece Beniaminówka za ponad 1,5 mln zł finansowana jest ze środków własnych PLK. Jak podkreśliła spółka, odremontowany most zwiększy bezpieczeństwo prowadzenia ruchu pociągów oraz zagwarantuje utrzymanie odpowiednich parametrów technicznych przeprawy.

Pozwoli to na utrzymanie jazdy pociągów z prędkością 120 km na godz. między Legionowem a Radzyminem, co zapewni dobre połączenia w ruchu regionalnym i lokalnym - zaznaczyły PLK.



Jak podała spółka, rozebrano już stary tor oraz dotychczasową konstrukcję mostu, a wykonawca buduje teraz nowy most wraz z przyczółkami.

PLK podkreśliły, że wszystkie roboty zostały wcześniej zaplanowane i uwzględnione w rozkładzie jazdy. Zasadnicze prace na moście zostaną zrealizowane do 13 czerwca. Wtedy na trasę do Radzymina wrócą pociągi, które obecnie dojeżdżają do przystanku Dąbkowizna.