Resort infrastruktury w 2022 idzie w drogi. Minister: wyzwaniem Pakiet Mobilności i susza

Według ministra infrastruktury Andrzeja Adamczyka podstawowym frontem działań w 2022 roku będzie infrastruktura drogowa. W realizacji są już inwestycje na kwotę ponad 83 mld zł, a przetargi na kolejne, wartości 13,4 mld zł, są już rozpisane. Nie zabraknie też środków na rozwój transportu kolejowego, lotnictwa (głównie CPK) oraz rozwiązań dronowych. W rozmowie z WNP.PL minister Adamczyk zapowiada też działania prawne mające na celu ograniczenie niekorzystnych dla sektora transportu skutków wejścia w życie Pakietu Mobilności, a także walkę z suszą.

Zobacz tereny inwestycyjne na sprzedaż na PropertyStock.pl

- Wachlarz rozwiązań, które będziemy chcieli wprowadzić w 2022 roku, jest bardzo szeroki.Na początku 2022 r. wejdą w życie zmiany mające na celu skuteczniejszą niż do tej pory walkę z piractwem na polskich drogach. Tych zmian, między innymi w wysokości mandatów, nie odczują kierowcy, którzy jeżdżą zgodnie z przepisami. Dodatkowo, oprócz przepisów na rzecz poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego, które weszły w życie w 2021 r., skupimy się na poprawie jakości systemu szkolenia i egzaminowania kierowców.Naszym priorytetem jest także walka z negatywnymi konsekwencjami ekstremalnych zjawisk naturalnych, w tym w szczególności ze skutkami suszy. Z tego powodu kontynuowane będą prace nad projektem ustawy o inwestycjach w zakresie przeciwdziałania skutkom suszy, która ma zostać przyjęta w 2022 r. Efektem wejścia w życie przepisów tej ustawy będzie m.in.: usprawnienie procesu inwestycyjnego mającego przeciwdziałać skutkom suszy, reforma systemu melioracji wodnych w Polsce, który to system zapewnia wodę dla terenów rolniczych, w szczególności w okresie suszy, a także zmiany w zakresie zasad zagospodarowania przestrzennego, które mają na celu przeciwdziałać uszczelnieniu miast i prowadzić do zwiększenia retencji.Mamy również na uwadze to, jak znaczącą rolę odgrywają drony na rynku bezzałogowych statków powietrznych w Polsce, dlatego do końca 2022 r. wejdzie w życie ustawa wspierająca bezzałogową mobilność oraz zostanie przyjęty kompleksowy program rozwoju Bezzałogowych Statków Powietrznych. Projekt - realizowany przy współpracy z Ministerstwem Rozwoju, Pracy i Technologii - stwarza potencjał liczony w tysiącach miejsc pracy dla pracowników o nowych kompetencjach.Będziemy również wprowadzali kolejne regulacje związane z Pakietem Mobilności, czyli zestawem propozycji przepisów mających regulować transport drogowy w ramach Unii Europejskiej. Szczególnie konieczne w tym zakresie będzie kontynuowanie działań na rzecz rewizji niektórych przepisów, szkodliwych dla sektora transportu, a także mających negatywny wpływ na klimat.Czytaj także: Oto co szykuje rząd w 2022 roku. Ministrowie zdradzili nam swoje plany