Resort przeznaczy 10 miliardów zł na program rozwoju retencji wód

Program rozwoju retencji to 10 mld, które w okresie 7 lat chcemy wydać na poważne, bardzo konkretne działania, które podniosą do 15 proc. retencjonowanie wody w Polsce – powiedział w środę w Jazgarzewie minister gospodarki morskiej i żeglugi śródlądowej Marek Gróbarczyk.

Minister Gróbarczyk podkreślił w środę, że tegoroczna susza nie jest zaskoczeniem. Przypomniał, że w celu zapobiegania skutkom suszy poprawiana będzie w tym roku retencja korytowa.

"Natomiast cały proces inwestycyjny nie może się tylko zakończyć na retencji korytowej. To program rozwoju retencji, który został wprowadzony przez nas, to 10 mld, które w okresie 7 lat chcemy wydać na poważne, bardzo konkretne działania, które podniosą do 15 proc. retencjonowanie wody w Polsce. To specustawa, która już trafiła pod obrady rządu - mam nadzieję, że za chwilę zostanie przyjęta przez parlament i w ten sposób rozpoczniemy inwestycje, które za 7 lat pozwolą nam powiedzieć, że jesteśmy bezpieczni" - podkreślił.

"Dzisiaj mam nadzieję, że nasze działania bezwzględnie ulżą sytuacji rolników i polepszą obecny stan hydrologiczny w Polsce. Oczywiście robimy wszystko, co jest możliwe"- powiedział minister.