Robyg ma pozwolenie na budowę mieszkań w Warszawie

Grupa Robyg otrzymała prawomocne pozwolenie na inwestycję w warszawskich Włochach przy ul. Jutrzenki 92. Projekt przewiduje budowę 89 mieszkań.

Jak informuje deweloper, każde mieszkanie będzie miało własny ogródek lub balkon. Do wszystkich lokali zostanie doprowadzona instalacja światłowodowa. Na osiedlu przewidziana jest stacja ładowania aut elektrycznych, istnieje też możliwość instalacji indywidualnej ładowarki bezpośrednio przy miejscu postojowym.

Joanna Chojecka, dyrektor ds. sprzedaży i marketingu na Warszawę i Wrocław w Grupie Robyg zwraca uwagę, że sytuacja na rynku nieruchomości mieszkaniowych jest wyjątkowa – mamy z jednej strony bardzo duży popyt ze strony obywateli Ukrainy, ale także wielu klientów z Polski, którzy chcą kupić mieszkanie i czekają na możliwości finansowania. Z drugiej strony podaż zmniejszają wciąż zbyt wolne procedury administracyjne.

- Widać jednak, że od początku 2023 roku sytuacja na rynku kredytów hipotecznych poprawia się – co potwierdzają dane BIK. Notuje się coraz więcej wniosków kredytowych w porównaniu do grudnia 2022 roku i można zakładać, że trend ten będzie nadal pozytywny w kolejnych miesiącach. W większości banków wzrosła zdolność kredytowa klientów, co pozwala im na bardziej elastyczne decyzje odnośnie zakupu mieszkania. Dlatego wyraźnie widać rosnące zainteresowanie klientów. Wyniki sprzedażowe w pierwszym kwartale 2023 roku są bardzo obiecujące. Widzimy początek pozytywnego trendu na rynku nieruchomości mieszkaniowych, co powinno zostać wzmocnione dzięki rządowym programom oraz coraz lepszej dostępności kredytów - wyjaśnia Joanna Chojecka.

Dyrektor ds. sprzedaży i marketingu na Warszawę i Wrocław w Grupie Robyg dodaje, że obecnie prawie 70 proc. klientów kupuje mieszkania za gotówkę, ale i tak popyt jest znaczący.

- Z pewnością programy rządowe będą ważnym wsparciem dla Polaków i ułatwią im inwestycję we własne lokum - uważa Joanna Chojecka.

Zobacz tereny inwestycyjne na sprzedaż na PropertyStock.pl