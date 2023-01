Robyg mial w 2022 roku sprzedaż wyższą od założeń

W 2022 roku Grupa Robyg podpisała w Warszawie, Trójmieście, Poznaniu i Wrocławiu 2144 umowy deweloperskie i przedwstępne, ponadto 419 umów deweloperskich jest już przygotowanych do podpisania.

Łącznie Grupa Tag Immobilien, do której należy Robyg na rynku polskim w 2022 roku sprzedała 2419 mieszkań i przekazała klientom ponad 4500 lokali.

W pierwszym półroczu 2022 roku Grupa Robyg zanotowała przychody ze sprzedaży na poziomie 368,3 zł, zysk netto przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej wyniósł 119 mln zł, a EBIT 143,5 mln zł.

Robyg przykłada szczególną wagę do idei ESG, na którą składa się ekologia, społeczne zaangażowanie i ład korporacyjny.

W grudniu 2022 roku grupa Robyg z sukcesem zakończyła proces budowy książki popytu na obligacje zł. Przydzielono 110 tys. obligacji serii PE o łącznej wartości 110 mln zł. Obligacje będą notowane na ASO GPW, a ich wykup przypada na 9.12.2025. Spółka oferowała obligacje w ramach programu emisji obligacji na okaziciela do kwoty 500 mln zł. Jest to już druga seria w ramach programu.



Kolejne lata i ewentualny powrót do poziomu sprzedaży z 2021 r., będą zależeć od sytuacji na rynku kredytów hipotecznych

- Rok 2022 był dużym wyzwaniem ze względu na inflację, szybko rosnące ceny, wyższe koszty oraz wojnę w Ukrainie. Jednak założyliśmy sobie ambitny cel sprzedaży ponad 2 tys. mieszkań i zrealizowaliśmy go z nadwyżką. W przyszłym roku sprzedaż powinna ustabilizować się na poziomie notowanym w poprzednich latach – czyli ok. 2,4-2,5 tys. mieszkań. Kolejne lata i ewentualny powrót do poziomu sprzedaży z 2021 r., czyli ponad 4 tys. mieszkań, będą zależeć od sytuacji na rynku kredytów hipotecznych - wskazuje Oscar Kazanelson, przewodniczący rady nadzorczej grupy Robyg.

Czas załatwiania formalności od czasu pandemii mocno się wydłużył

Eyal Keltsh, prezes Grupy Robyg podkreśla, że bardzo ważne jest też przyspieszenie procedur administracyjnych, czyli wydawanie pozwoleń przez samorządy. Czas załatwiania formalności od czasu pandemii mocno się wydłużył. To sprawia, że klienci muszą dłużej czekać na mieszkania, zmniejsza się podaż, a rośnie presja cenowa.

- W bieżącej działalności jesteśmy bardzo aktywni – cały czas wprowadzamy do sprzedaży nowe osiedla i nie zamierzamy zmieniać naszych planów w tym zakresie. Wszystkie budowy są realizowane zgodnie z harmonogramami. Na 1 stycznia Grupa Robyg będzie mieć w budowie łącznie ponad 4700 mieszkań, a Vantage ponad 2900, w tym około 700 na sprzedaż, a pozostałe na wynajem - dodał Eyal Keltsh, prezes Grupy Robyg.

Łącznie grupa TAG Immobilien, do której należy Robyg, na rynku polskim w 2022 roku sprzedała 2419 mieszkań i przekazała klientom ponad 4500 lokali (wraz z mieszkaniami na wynajem), w tym Vantage Development sprzedał 275 lokali, przekazał 309 lokali oraz wynajął 740 lokali. W ofercie Vantage są obecnie 1153 lokale na wynajem, z czego 740 jest już wynajętych. Aż 408 lokali z 413 pozostających do wynajęcia zostało oddanych w grudniu 2022 roku. Spółka zakłada, że dojście do pełnego poziomu najmu (tj. około 97-98 proc.) zajmie około 6 miesięcy.

Robyg i Vantage rozpoczęły budowę synergii w ramach grupy TAG Immobilien połączyły kompetencje zarządcze. Na stanowisko prezesa zarządu (CEO) obu spółek został powołany Eyal Keltsh – od 15 lat wiceprezes Robyg. Oscar Kazanelson, przewodniczący rady nadzorczej Robyga od ponad 20 lat, przejął dodatkowo funkcję przewodniczącego rady nadzorczej Vantage.

W 2022 roku grupa Robyg wprowadziła kolejne etapy osiedli w Warszawie: Royal Residence w Wilanowie, Sady Ursynów, Jutrzenki, Praga Piano, Modern City, Modern Space, Rytm Mokotowa oraz Mój Ursus. Także w Trójmieście kolejne etapy osiedli: Wiśniowa Aleja, Wendy, Vista, Szumilas, Porto, Zielony Widok, Moment i Lagom oraz 5 nowych etapów osiedla Robyg Jagodno, Osiedle nad Widawą i osiedle Dożynkowa we Wrocławiu.

W pierwszym półroczu 2022 roku grupa Robyg zanotowała przychody ze sprzedaży na poziomie 368,3 zł, zysk netto przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej wyniósł 119 mln zł, a EBIT 143,5 mln zł. W pierwszym półroczu 2022 roku firma podpisała 1241 umów deweloperskich i przedwstępnych oraz 1083 umowy rezerwacyjne w Warszawie, Trójmieście, Poznaniu i Wrocławiu. Spółka rozpoznała w przychodach 785 lokali.

Robyg przykłada wagę do idei ESG, na którą składa się ekologia, społeczne zaangażowanie i ład korporacyjny

Pod koniec 2021 roku spółka opublikowała Strategię ESG oraz Raport Wpływu, a w 2022 opublikowała Raport ESG.

Grupa Robyg wprowadza nowatorskie, ekologiczne rozwiązania – np. pochłaniające zanieczyszczenia farby elewacyjne i kostkę antysmogową. Wyjątkowa jakość Robyg obejmuje ponadstandardową wysokość mieszkań, balkony, loggie lub tarasy w każdym mieszkaniu, drewniane okna, dźwiękoszczelność, wideofony, instalacje światłowodowe, a także lobby z portierem i oświetlenie LED części wspólnych zasilane przez panele fotowoltaiczne.

Ponadto na każdym osiedlu Robyg projektuje obszerne tereny zielone, ogrody deszczowe, place zabaw, siłownie, stacje rowerowe, monitoring wizyjny HD, ławki solarne i ładowarki samochodów elektrycznych. Przygotowane są specjalne tereny spacerowe, a także budki dla ptaków i domki dla owadów. Większość mieszkań jest wyposażona w standardzie w system Smart House firmy Keemple, który pozwala na oszczędności na rachunkach do 50 proc.

Z Dariuszem Blocherem z Budimeksu o inwestycjach w offshore, potencjale farm wiatrowych na lądzie oraz o inwestycjach na kolei

Zobacz tereny inwestycyjne na sprzedaż na PropertyStock.pl