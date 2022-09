Robyg pochwalił się realizacją strategii ESG

Robyg opublikował raport ESG za 2021 rok. 54 proc. energii elektrycznej zasilającej budowy pochodzi z OZE, 80 proc. osiedli deweloper jest zgodnych z ideą 15-minutowego miasta, 100 proc. podwykonawców pochodzi z Polski, a kobiety mają 58 proc. udziału w kadrze kierowniczej.

Zapraszamy na Międzynarodowe Targi Spawalnicze ExpoWELDING (18-20 października 2022 r.) pod patronatem WNP.PL w Międzynarodowym Centrum Kongresowym w Katowicach. Rejestracja trwa!

Celem spółki Robyg jest m.in. urzeczywistnienie koncepcji 15-minutowych miast.

W 2021 r. deweloper po raz kolejny zrealizował swój cel, przedstawiony również w strategii ESG - zero wypadków na budowach.

W 2024 roku 100 proc. energii elektrycznej zasilającej budowy ma pochodzić ze źródeł odnawialnych.

By walczyć ze zmianami klimatu oraz ograniczyć uciążliwości spowodowane miejskimi wyspami ciepła, Robyg jako pierwszy na rynku opracował standard wykonania budynków zwany „Zielonym Standardem Robyg”, czyli wprowadzanie minimum 5 niskoemisyjnych i przyjaznych dla środowiska rozwiązań na osiedlach. Jednym z elementów standardu jest zapewnianie budynkom wybudowanym przez dewelopera zielonej energii dla części wspólnych jak korytarze, windy czy hale garażowe poprzez montaż paneli fotowoltaicznych, które w 2021 r. zajmowały już powierzchnię 2625 m kw.

54 proc. energii zasilającej budowy dewelopera ze źródeł odnawialnych

- Branża budowlana odpowiedzialna jest za około 38 proc. emisji gazów cieplarnianych na świecie, a więc znacznie wpływa na ocieplanie klimatu. Czujemy związaną z tym odpowiedzialność. W Robyg jesteśmy przekonani, że mamy w swoich rękach realny wpływ na los przyszłych pokoleń. Potwierdzeniem zaangażowania naszej firmy w walkę z zmianami klimatu jest m.in. przejście w procesach budowalnych na „zieloną” energię. W 2021 r. aż 54 proc. energii zasilającej nasze budowy pochodziło z źródeł odnawialnych. Naszą a54 proc. energii elektrycznej zasilającej budowy pochodzi z OZE - mówi Anna Wojciechowska, szefowa ESG w firmie Robyg.

Bardzo ważnym, ekologicznym aspektem w działalności Robyga jest kwestia gospodarki wodnej i małej retencji. Już dzisiaj na osiedlach dewelopera funkcjonuje 2500 m kw. ogrodów deszczowych. W 2021 r. aż 72 proc. osiedli dewelopera zawierało elementy chroniące bioróżnorodność takie jak łąki kwietne, domy dla owadów czy ptaków, budki lęgowe, zielone dachy.

Celem spółki jest również urzeczywistnienie koncepcji 15-minutowych miast, czyli zapewnieniu mieszkańcom dostępu do realizacji najważniejszych potrzeb w ciągu 15 minut od wyjścia z domu. Na koniec 2021 r. 80 proc. projektów firmy było zgodnych z tą ideą.

Po raz kolejny zrealizowany cel spółki: zero wypadków na budowach

69 proc. pracowników Robyga to kobiety. Jednocześnie stanowią one aż 58 proc. kadry zarządzającej a luka płacowa w spółce wynosi zaledwie 3 proc. - czyli znacznie poniżej średniej europejskiej. W swojej strategii ESG Robyg zobowiązał się, że do końca 2025 r. kobiety w zarządzie i radzie nadzorczej spółki będą stanowiły co najmniej 30 proc.

Duża część pierwszego raportu ESG Robyga poświęcona jest bezpieczeństwu. W 2021 r. deweloper po raz kolejny zrealizował swój cel, przedstawiony również w strategii ESG, zero wypadków na budowach. Ponad to w raporcie zaprezentował działania w ramach BHP na budowach, jak również w biurach, a także wskazał jako istotny obszar ochrony zdrowia pracowników i klientów w trakcie pandemii.

Zobacz tereny inwestycyjne na sprzedaż na PropertyStock.pl