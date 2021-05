Robyg sprzedaje luksusowe apartamenty

Grupa Robyg wprowadziła do sprzedaży 158 luksusowych apartamentów na osiedlu Nadmotławie Apartments w Gdańsku, w budynku z bezpośrednim widokiem na Motławę. Do sprzedaży wprowadzone zostaną lokale 1,2,3 i 4-pokojowe o metrażach od 27 do 131 m kw. Ceny za m kw. rozpoczynają się od 11.500 zł.

Zobacz tereny inwestycyjne na sprzedaż na PropertyStock.pl