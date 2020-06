Rok 2020 ma być przełomowy dla projektu CPK

W tym roku projekt budowy Centralnego Portu Komunikacyjnego (CPK) wkroczy w przełomowy moment. Wybranych zostanie kilku partnerów do istotnych elementów tej inwestycji, w tym doradca strategiczny, a później partner strategiczny lotniska – zapowiedział pełnomocnik rządu ds. CPK Marcin Horała.

Centralny Port Komunikacyjny to planowany węzeł przesiadkowy między Warszawą i Łodzią, który zintegruje transport lotniczy, kolejowy i drogowy.

Wiceminister infrastruktury, jednocześnie koordynujący projekt CPK przypomniał podczas środowej konferencji prasowej w Płocku (Mazowieckie), że mijają trzy lata od decyzji o podjęciu tej inwestycji.

Wspomniał dla porównania, że w np. w przypadku lotniska Western Sydney od decyzji o przedsięwzięciu do wbicia pierwszej łopaty, czyli etap planowania, minęło osiem lat.

"My robimy w Polsce to znacznie szybciej. Ten haromonogram, który mówi o rozpoczęciu robót budowalnych w roku 2023 i pierwszych lotów w roku 2027, jeżeli go osiągniemy, to można powiedzieć, że będzie to rekord świata, a przynajmniej rekord jurysdykcji Unii Europejskiej" - oświadczył Horała.





