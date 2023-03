Rok 2022 był udany dla grupy ZUE. Zysk jest większy

Grupa ZUE w 2022 r. miała przychody ze sprzedaży na poziomie 921,4 mln zł (w 2021 r. było to 851,5 mln zł). Zysk netto wyniósł 17,3 mln zł, wobec 11,8 mln zł rok wcześniej.

W 2022 roku spółka ZUE na rynku krajowym pozyskiwała z dobrym skutkiem nowe kontrakty głównie na rynku miejskim, w tym również długoterminowe kontrakty na utrzymanie infrastruktury.

W czwartym kwartale 2022 roku spółka pozyskała pierwsze kontrakty budowlane na modernizacje linii kolejowych na rynku rumuńskim.

Spółki z grupy ZUE posiadają portfel zamówień o wartości ponad 1,8 mld zł.

Zarząd ZUE podał wstępne jednostkowe i skonsolidowane wyniki finansowe za rok 2022 r.

Wstępne wyniki finansowe spółki ZUE za rok 2022 wyglądają następująco: przychody ze sprzedaży wyniosły 831,9 mln zł (wobec 781,4 mln zł w 2021 r.), a zysk brutto na sprzedaży był na poziomie 29,1 mln zł (wobec 29,9 mln zł rok wcześniej).

Zysk na działalności operacyjnej w 2022 r. wyniósł 8,3 mln zł (w 2021 było to 13,7 mln zł) a zysk netto 10,2 mln zł (rok wcześniej było to 12,1 mln zł).

Większe przychody i zysk netto grupy kapitałowej

Z kolei wstępne wyniki finansowe grupy ZUE za rok 2022 r. wyglądały następująco: przychody ze sprzedaży były na poziomie 921,4 mln zł (w 2021 r. było to 851,5 mln zł) a zysk brutto na sprzedaży wyniósł 42,8 mln zł (rok wcześniej 35 mln zł).

Zysk na działalności operacyjnej grupy ZUE w 2022 r. był na poziomie 18,1 mln zł (w 2021 r. było to 14,2 mln zł) a zysk netto wyniósł 17,3 mln zł (wobec 11,8 mln zł rok wcześniej).

W 2022 roku spółka ZUE zwiększyła rok do roku przychody o 6 proc. oraz wypracowała marżę brutto na sprzedaży w wysokości 3,5 proc.

Grupa ZUE w wysokości 4,6 proc. przy przychodach większych o 8 proc.

Spółka handlowa z grupy ZUE zanotowała najwyższy w swojej działalności zysk netto w kwocie 5,5 mln zł, co przełożyło się na zwiększenie zysku netto rok do roku na poziomie skonsolidowanym o 36 proc.

- Na wynik skonsolidowany miało wpływ również dostosowanie zasad wyceny aktywów i pasywów nabytej spółki zależnej Energopol do zasad obowiązujących w Grupie ZUE tj. wycena zgodnie z MSSF. Wysokość korekty to plus 1,15 mln zł. Powyższe operacje mają charakter księgowy i nie wpływają na sytuację płynnościową Grupy ZUE - tłumaczy grupa.

Przejęcia i mocne wejście na nowy rynek rumuński

Spółka nabyła 93,6 proc. udziałów PBI Energopol. Jak zapewniono, działalność Energopolu uzupełnia zakres oferowanych przez grupę ZUE usług budowlanych głównie o drogownictwo.

Na koniec 2022 roku poziom środków pieniężnych ZUE w kasie wyniósł 60,3 mln zł.

Na rynku kolejowym w poprzednim roku rynek zmagał się z ograniczoną i opóźnioną podażą nowych kluczowych dla tego rynku zleceń oraz spowolnieniem w przejściu inwestycji w fazę realizacji, co jest związane m.in. z niejasną sytuacją dotyczącą finansowania w ramach nowej perspektywy UE.

W czwartym kwartale 2022 roku spółka pozyskała pierwsze kontrakty budowlane na modernizacje linii kolejowych na rynku rumuńskim. Tym samym rozpoczęła świadczenie swoich podstawowych usług na tym rynku. Kontrakty zostały pozyskane razem z rumuńskim konsorcjantem. Łączna kwota do tej pory zawartych umów to ok. 966 mln zł, z czego 50 proc. przypada na ZUE. Dla lepszej koordynacji działań, w Rumunii został założony oddział ZUE. Spółka planuje pozyskiwanie kolejnych kontraktów na tym rynku.

Spółki z grupy kapitałowej ZUE posiadają portfel zamówień o wartości ponad 1,8 mld zł. Dodatkowo ZUE ma złożoną i wybraną przez PKP PLK ofertę w przetargu kolejowym na kwotę 785 mln zł netto. Spółka nadal aktywnie składa oferty w przetargach na rynku miejskim i kolejowym.

ZUE informuje, iż proces rewizji finansowej dla sprawozdań rocznych za 2022 rok pozostaje w toku i powyższe wstępne wyniki finansowe mogą ulec zmianie.

