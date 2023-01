Rosjanie kłamali w sprawie Mostu Krymskiego. Wciąż mają problem

Rosjanie pochwalili się ponownym uruchomieniem dla ruchu samochodowego Mostu Krymskiego. Wciąż jednak obowiązują liczne ograniczenia, a przeprawa nadal będzie remontowana. Przeprawa okazała się bardziej zniszczona, niż twierdziły dotąd władze w Moskwie.

Oficjalny komunikat Ministerstwa Transportu Rosji podaje, że ruch samochodów i autobusów na krymskim moście został wznowiony 26 stycznia o godz. 9.00 czasu polskiego po pracach naprawczych i restauracyjnych.

Jednak w tej informacji brakuje kluczowej kwestii - wciąż po moście nie mogą jeździć ciężarówki, co utrudnia m.in. transport materiałów wojskowych.

Kiedy więc faktycznie Most Krymski zostanie ponownie oddany w całości do użytku? Prawdopodobnie stanie się to dopiero w marcu. Zresztą mówiły o tym wcześniejsze komunikaty rosyjskiej administracji. Tym samym informacje, jakoby most w ataku z ósmego października ucierpiał w niewielkim stopniu, po raz kolejny okazały się nieprawdziwe.

Przypomnijmy, że 8 października na przeprawie wysadzona została w powietrze ciężarówka. Efektem tego był także zapłon przejeżdżającego w tym czasie nieopodal pociągu towarowego z cysternami (mostem poprowadzono także dwutorową linię kolejową).

Już pierwsze zdjęcia z katastrofy pokazywały ogrom zniszczeń. Zawaliły się dwa przęsła części samochodowej mostu, biegnącej w kierunku półwyspu. W związku ze stanem wyjątkowym powołano komisję rządową, na czele której stanął wicepremier Federacji Rosyjskiej Marat Chusnullin.

Nieoficjalnie wstrzymanie ruchu ciężarówek jest następstwem „szkód termicznych” powstałych po pożarze pociągu i związanego z tym uszkodzenia konstrukcji całego obiektu. Prawdopodobnie potrzebna będzie wymiana nawet niektórych, z pozoru nieuszkodzonych przęseł.

Sam most ma strategiczne dla Rosji znaczenie. Okupant może dzięki niemu zaopatrywać zaanektowany Krym. Nawet po remoncie los mostu wydaje się jednak być niepewny. Jeśli Ukraina odzyska Krym, nie będzie bowiem zainteresowana utrzymywaniem połączenia półwyspu z Rosją.

Zobacz tereny inwestycyjne na sprzedaż na PropertyStock.pl