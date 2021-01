Rosną zasoby nowoczesnej powierzchni biurowej

Na koniec czwartego kwartału 2020 roku łączne zasoby nowoczesnej powierzchni biurowej na ośmiu polskich rynkach regionalnych wyniosły około 5,79 mln m kw. Rok wcześniej było to 5,606 mln mkw. Najwięcej powierzchni zlokalizowane jest w Krakowie (1 554 900 m kw.), Wrocławiu (1 226 300 m kw.) oraz Trójmieście (888 600 m kw.) – wynika z danych Polskiej Izby Nieruchomości Komercyjnych.

W 2020 roku do użytkowania oddano obiekty o łącznej powierzchni 393 300 m kw.

Najwięcej w Krakowie (ok. 140 700 m kw.), Katowicach (61 300 mkw.) oraz Trójmieście (60 300 m kw.).

Na koniec czwartego kwartału 2020 roku stopa pustostanu wyniosła 12,7 proc.



W czwartym kwartale 2020 roku deweloperzy dostarczyli sześć projektów, wśród największych z nich Face2Face B (26 200 m kw.) wybudowany przez Echo Investment w Katowicach, Hi Piotrkowska (21 000 m kw.) wybudowany przez Master Management Group w Łodzi oraz Unity Tower (15 600 m kw.) dostarczony przez GD&K Group oraz Eurozone Equity w Krakowie.



Na koniec czwartego kwartału 2020 roku na ośmiu głównych rynkach regionalnych do wynajęcia od zaraz pozostawało prawie 736 600 m kw. powierzchni biurowej, czego wynikiem jest stopa pustostanu na poziomie 12,7 proc. (wzrost o 0,8 p.p. kwartał do kwartału oraz wzrost o 3.1 p.p. w porównaniu do końca 2019 roku). Najwyższy współczynnik pustostanów odnotowano w Łodzi – 16,4 proc., najniższy w Szczecinie – 6,9 proc.



Całkowity wolumen transakcji najmu zarejestrowanych w 2020 roku wyniósł 582 200 m kw., co jest wartością o 16 proc. mniejszą niż w analogicznym okresie 2019 roku. Natomiast w samym czwartym kwartale 2020 roku wynajęto o 26 proc. mniej powierzchni niż przed rokiem. W całym 2020 roku najwięcej powierzchni zostało wynajęte w Krakowie (156 600 m kw.) i Wrocławiu (128 400 m kw.).

W 2020 roku najwyższy udział w strukturze popytu przypadł nowym umowom: 47 proc. (włączając umowy przednajmu oraz powierzchnie na potrzeby własne właściciela nieruchomości). Renegocjacje i przedłużenia obowiązujących kontraktów odpowiadały za 38 proc. zarejestrowanego popytu, a ekspansje za 13 proc. W samym czwartym kwartale 2020 roku największy udział stanowiły nowe transakcje – 57 proc., natomiast na umowy odnowieniowe oraz ekspansje przypadło odpowiednio 35 proc. i 5 proc.



Wśród największych transakcji zawartych w 2020 roku należy wymienić umowę przednajmu Allegro w budowanym projekcie Nowy Rynek D1 (26 000 m kw.), odnowienie umowy ABB w biurowcu Axis w Krakowie (20 000 m kw.), transakcje przednajmu ING Tech Poland w budynku wieżowym Global Office Park A2 (16 600 mkw.), kolejną transakcję przednajmu firmy Fujitsu Technology Solutions w budynku Fuzja w Łodzi (16 300 m kw.) oraz transakcję klienta poufnego w krakowskim Tertium Business Park II (14 500 m kw.).