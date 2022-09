Rosnąca luka mieszkaniowa w Polsce. Czy budownictwo modułowe może odwrócić trend?

Po latach koniunktury, deweloperzy mierzą się z ograniczonym popytem na mieszkania spowodowanym wysokimi stopami procentowymi oraz rosnącymi kosztami budowy mieszkań. Tymczasem wraz z wojną w Ukrainie i napływem uchodźców luka mieszkaniowa w kraju skokowo się zwiększyła. Czy pilne potrzeby mieszkaniowe mogą zostać rozwiązanie dzięki nowych technologiom i budownictwu modułowemu?

Dotychczas malejący deficyt na polskim rynku mieszkaniowym może zwiększyć się, jakpodają eksperci McKinsey & Company o 15-20 proc. do poziomu 1,2-1,7 mln mieszkań w perspektywie dwóch lat.

Według szacunków McKinsey & Company odpowiedź na zwiększone potrzeby mieszkaniowe w horyzoncie 3-5 lat będzie wymagać zwiększenia rocznej podaży mieszkań o 20-30 proc. w stosunku do 2021 roku.

Wśród technologii, które pozwalają zmniejszyć wpływ ograniczeń budownictwa tradycyjnego, jest, eksperci McKinsey & Company prefabrykacja.

Pomimo dotychczasowej koniunktury, luka mieszkaniowa w Polsce nadal wynosi 1,5mln mieszkań

Ostatnie lata były czasem dobrej koniunktury w budownictwie mieszkaniowym. Od 2014 r. obserwowaliśmy nieprzerwany wzrost liczby oddawanych lokali (wg. danych GUS średnioroczny wzrost w latach 2014-2021 wynosił 6,4 proc.). W roku 2021 oddano do użytkowania 235 tys. mieszkań, a podaż netto wszystkich mieszkań dostępnych na rynku wzrosła o 215 tysięcy lokali1 , mogliśmy więc mówić o stopniowej redukcji luki mieszkaniowej w Polsce.

Mimo tego, według danych Eurostatu wynikało wciąż, że 26 proc. Polaków mieszka w przeludnionych lokalach, gdy w całej Unii Europejskiej jest to 11proc. populacji. Byliśmy drugim, po Słowacji, krajem UE o najwyższej średniej liczbie osób zamieszkującej jeden lokal2 , a według HRE na osobę przypadała powierzchnia mniejsza o 10 m kw od średniej w regionie. Biorąc za cel wyrównanie komfortu lokatorów w Polsce względem innych krajów UE, lukę mieszkaniową na początku tego roku szacowano na 1-1,5 mln mieszkań3.

W pierwszych miesiącach wojny w Ukrainie obserwowaliśmy ogromny napływ uchodźców, w wyniku czego skokowo wzrosło zapotrzebowanie na mieszkania. Najnowsze prognozy wskazują, że docelowo w Polsce może osiedlić się 300-500 tys. uchodźców z Ukrainy, co stworzy zapotrzebowanie na 150-200 tys. dodatkowych mieszkań, czyli ekwiwalent ilości oddawanej do użytku przez jeden rok przed wybuchem wojny. Dotychczas malejący deficyt na rynku mieszkaniowym może zwiększyć się o 15-20proc. do poziomu 1,2-1,7 mln mieszkań w perspektywie dwóch lat.

Według szacunków McKinsey odpowiedź na zwiększone potrzeby mieszkaniowe w horyzoncie 3-5 lat będzie wymagać zwiększenia rocznej podaży mieszkań o 20-30 proc. w stosunku do 2021 roku. Jednocześnie inwestorzy zwracają uwagę na liczne, narastające wyzwania pojawiające się niemal na każdym etapie realizacji projektu deweloperskiego, które mogą utrudniać osiągnięcie tego poziomu.

Deweloperzy mierzą się z ograniczonymi możliwościami produkcyjnymi i rosnącymi kosztami

Wraz z dynamicznie zmieniającą się sytuacją gospodarczą, wypełnienie luki mieszkaniowej w Polsce może być coraz trudniejsze. Inwestorzy mierzą się z czterema kluczowymi wyzwaniami –