Rosnące koszty płac wpłynęły na wyniki Tesgasu

Specjalizująca się w budownictwie gazowym firma Tesgas opublikowała dane finansowe po pierwszych trzech kwartałach 2023 roku. Widać w nich wzrost kosztów działalności.

Firma Tesgas w pierwszych dziewięciu miesiącach 2023 roku zanotowała skonsolidowane przychody ze sprzedaży na poziomie 105,61 mln zł. Rok wcześniej po trzech kwartałach przychody firmy wynosiły niespełna 92 mln zł.

Jednak pomimo wzrostu przychodów spółce nie udało się w analogicznej skali zwiększyć zysku operacyjnego. Co więcej rok do roku był on niższy. W omawianym okresie wyniósł niespełna 2,49 mln zł, podczas gdy rok temu nieznacznie ponad 4,01 mln zł.

W jeszcze większym stopniu spadł rok do roku „czysty” zysk spółki. Wyniósł on po 9 miesiącach obecnego roku niespełna 1,47 mln złotych. Rok temu był ponad dwa razy wyższy i przekroczył 3,19 mln zł.

Wpływ na taką sytuację miały przede wszystkim trudne warunki makroekonomiczne. W zysk spółki uderzył mocno wzrost kosztów płac.

Tesgas to firma mająca nieco ponad 20 lat. Powstała w efekcie restrukturyzacji branży gazowniczej. Spółka wydzieliła się, w ramach outsourcingu strategicznego, z Działu Eksploatacji Obiektów Systemu Oddziału Wielkopolskiego Zakładu Gazowniczego w Poznaniu.

Głównymi akcjonariuszami firmy są Włodzimierz Kocik i Marzenna Kocik. Dysponują oni 40,62 proc. akcji spółki, uprawniającymi do 55,38 proc. głosów.