Rośnie ostatni brakujący fragment trasy S1. Powstający tunel ma prawie 1 km

Górnicy przewiercili w poniedziałek pierwszą z dwóch naw 900-m tunelu drogowego w Ciścu w ciągu drogi S1, która połączy północ województwa śląskiego z granicą ze Słowacją w Zwardoniu.

To jeden z dwóch tuneli na obwodnicy Węgierskiej Górki, która ma być gotowa z końcem 2024 r.

Druga nawa tunelu ma zostać przewiercona pod koniec lata. Obie przebiegają równolegle do siebie i mierzą ponad 900 m.

Umowę na zaprojektowanie i wybudowanie odcinka trasy podpisano jesienią 2019 r. Umowa opiewała na blisko 1,38 mld zł.

Minister infrastruktury Andrzej Adamczyk, który był w poniedziałek w Ciścu, powiedział, że "polskie drogi muszą być bezpieczne, a stają się takie dzięki wysiłkom, jak przy budowie obejścia Węgierskiej Górki".

Zaznaczył, że w Polsce przybywa dróg szybkiego ruchu.

"Do tego dodajemy za kilka dni odcinki bezpłatnych autostrad. (…) Ruch przechodzi na autostrady i drogi szybkiego ruchu. Powinno ich być jak najwięcej" - przekonywał minister. Zwrócił uwagę, że na drogach jednojezdniowych, dwukierunkowych, dochodzi do 80 proc. wypadków śmiertelnych. "Dlatego tak potrzebne są autostrady i drogi szybkiego ruchu" - podkreślił.

Budowa tunelu wielkim wyzwaniem dla budowniczych

Jak mówił, przebicie nawy tunelu w Ciścu "to wielkie święto tych, którzy na co dzień go drążyli ryzykując zdrowiem i życie, bo nigdy do końca nie wiadomo, jak się zachowa górotwór".

"Po pierwszych olbrzymich kłopotach, których sprawcą był tu właśnie górotwór, sprawy idą w dobrym kierunku" - powiedział Adamczyk.

Minister funduszy i polityki regionalnej Grzegorz Puda powiedział, że dzięki budowanej obwodnicy mieszkańcy Milówki, Węgierskiej Górki i całej Żywiecczyzny będą bezpiecznie poruszali się od granicy ze Słowacją w Zwardoniu aż po Bałtyk.

"Z tej perspektywy ta droga jest ważna nie tylko dla tranzytu (…), ale również dlatego, że jest oczekiwana w regionie. (…) To jedna z najważniejszych inwestycji" - podkreślił.

Grzegorz Puda powiedział, że każdy, kto przekracza granicę Polski widzi, że kraj szybko się rozwija.

"Inwestycje, dzięki wsparciu budżetu i środków europejskich, podnoszą komfort i bezpieczeństwo życia Polaków" - dodał.

Jerzy Mirgos, prezes budującej drogę firmy Mirbud, powiedział, że przebicie drugiej nawy tunelu powinno nastąpić w sierpniu.

"Potem przed nami staną wyzwania związane z zakończeniem inwestycji" - dodał. Szef katowickiego oddziału GDDKiA Marek Niełacny wyraził natomiast nadzieję, że wszystkie roboty budowlane na drodze zostaną zakończone jeszcze w przyszłym roku.

Obwodnica Węgierskiej Górki to brakujący dotąd odcinek drogi S1

Obwodnica Węgierskiej Górki to brakujący dotąd odcinek drogi S1 o długości około 8,5 km, który ma łączyć czynne fragmenty trasy S1 Żywiec - Przybędza i Milówka - Szare. W tym kilometrażu są między innymi dwa tunele dwunawowe i kilometrowa estakada.

Marek Prusak, odpowiedzialny w katowickim oddziale GDDKiA za kontakty z mediami, przypomniał w rozmowie z PAP, że jesienią ubiegłego roku górnicy zakończyli w Ciścu wiercenie pierwszego tunelu, również dwunawowego, który liczy ponad 700 metrów.

"Teraz przebiliśmy pierwszą nawę drugiego tunelu. Jesteśmy też w końcowym etapie betonowania 1-km. estakady. To najważniejsze prace. Jeśli się z nimi uporamy, to przewidujemy, że pod koniec przyszłego roku zakończymy prace budowlane na tej drodze. Potem nastąpią odbiory" - powiedział.

Obwodnica Węgierskiej Górki to ostatni brakujący fragment trasy S1 między Bielskiem-Białą i Zwardoniem, jeden z czterech fragmentów tej arterii przeznaczonych do realizacji (budowy lub rozbudowy) w rządowym Programie Budowy Dróg Krajowych. To także kluczowa inwestycja dla południowej części województwa śląskiego - o jej realizacji mówi się od ponad 20 lat.

Po otwarciu na Słowacji jednego z kolejnych odcinków autostrady D3, na Żywiecczyźnie znacznie zwiększył się ruch tranzytowy. Połączenie dotychczasowych fragmentów trasy S1 na wysokości Węgierskiej Górki przebiega między innymi przez centrum tej miejscowości oraz sąsiedniej Milówki.

Ekspresowa trasa S1 w woj. śląskim i małopolskim przebiega od węzła z autostradą A1 w pobliżu katowickiego lotniska Pyrzowice do granicy ze Słowacją w Zwardoniu. Docelowo będzie liczyła 135 km. Jak powiedział w poniedziałek PAP Marek Prusak, harmonogram zakłada, iż kierowcy będą mogli w pojechać całą jej długością w 2025 roku.

