Rosyjska firma szykuje podbój polskiego rynku materiałów budowlanych

Technonicol Corporation, jeden z największych w Rosji i Europie producentów i dostawców materiałów pokryć dachowych, hydro i termoizolacyjnych, zakończył budowę zakładu w Wykrotach na Dolnym Śląsku. Łącznie inwestycje tej grupy w Polsce będą miały wartość 130 mln euro, czyli ok. 600 milionów złotych.

W planach 20 proc. rynku

Membrany PVC ze względu na swoją wytrzymałość, niezawodność i trwałość stały są popularnym i powszechnie stosowanym materiałem hydroizolacyjnym. Z taśm produkcyjnych zjeżdżałoby docelowo co roku 20 mln m kw. membran o grubości od 1,5mm do 6 mm.Na polskim rynku Technonicol jest obecny od 15 lat. W ciągu najbliższych lat firma planuje przegonić konkurencję pod względem produkcji i zdobyć 20 proc. polskiego rynku.Technonicol obecnie posiada 55 zakładów produkcyjnych w 6 państwach na świecie. Polska będzie siódmym krajem. Produkcja firmy, która powstała w Rosji, trafia do 117 państw. Łączne przychody w 2020 r. sięgnęły 1,5 mld euro (ponad 6,7 mld zł).Podbój Unii Europejskiej firma rozpoczęła od Litwy, gdzie ma fabrykę gontu bitumicznego. Produkty eksportuje m.in. do Polski.Ponadto Technonicol prowadzi produkcję w trzech fabrykach we Włoszech. Niedawno firma znalazła się na liście 400 najszybciej rozwijających się włoskich firm. Po siedmiu latach od wejścia do Włoch Technonicol ma kilkunastoprocentowy udział w tamtejszym rynku.W skład grupy wchodzi także zakład produkcyjny wełny szklanej w Szkocji, a także fabryka w południowo-zachodnich Niemczech.